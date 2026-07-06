Coupe du Monde 2026 : «Ils ne sont pas assez bons», l’arbitrage fait encore scandale après France/Paraguay !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Samedi soir, l'équipe de France s'est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde. Les Bleus sont venus à bout du Paraguay au terme d'une rencontre où l'arbitrage a fait énormément polémique. Et voilà que c'est désormais au tour de l'Angleterre de se plaindre de l'arbitrage en sa défaveur à la suite de sa qualification face au Mexique (3-2).

L'Angleterre fait partie de ces nations qui prétendent au titre de champion du monde et les Three Lions seront bien au rendez-vous des quarts de finale de la compétition. En effet, les joueurs de Thomas Tuchel l'ont emporté face au Mexique (3-2), grâce à un doublé de Jude Bellingham et une nouvelle réalisation d'Harry Kane. Alors que l'Angleterre affrontera la Norvège d'Erling Braut Haaland au tour suivant, la joie était bien évidemment présente dans les rangs anglais, où il y avait également un peu de colère.

« Les arbitres ne sont pas assez bons » En effet, après la qualification de l'Angleterre face au Mexique, Thomas Tuchel s'en est notamment pris à l'arbitre de la rencontre. En conférence de presse, rapporté par RMC, le sélectionneur des Three Lions a poussé un coup de gueule, lâchant : « Il n'est tout simplement pas assez bon. Les arbitres ne sont pas assez bons, les quatrièmes arbitres non plus. C'est le constat. Ai-je bien vu? Trois Sud-Américains au VAR pour un match pareil? Je me trompe peut-être, mais si c'est bien le cas... Le VAR intervient pour corriger une erreur manifeste concernant le penalty? Absolument pas. Le VAR s'en mêle. Il n'a pas transformé un carton jaune en rouge, il n'avait même pas sifflé la faute au départ, puis il a annulé une décision alors qu'il n'avait pas sifflé de faute. Le niveau des arbitres n'est pas assez bon, celui des quatrièmes arbitres non plus ».