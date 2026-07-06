Coupe du monde 2026 - France/Paraguay : «L'arbitre a protégé les Paraguayens», l'accusation est lancée

L'équipe de France a su s'extirper d'une situation particulièrement délicate. En effet, les Bleus étaient attendus de pied ferme à Philadelphie dans la nuit de samedi à dimanche. Le Paraguay a livrer une rude bataille physique aux hommes de Didier Deschamps qui s'en sont sortis grâce à un penalty marqué par Kylian Mbappé (1-0). L'arbitrage d'Ilgiz Tantashev fait l'objet de vives critiques depuis le coup de sifflet final au point où même l'ex-arbitre Tony Chapron l'a descendu sur Canal+.
Ilgiz Tantashev a beaucoup fait parler de lui pendant et après France - Paraguay. L'arbitre central ouzbek qui avait été désigné par la FIFA pour arbitrer la rencontre entre l'équipe de France et la Albirroja (1-0). Les Bleus sont sortis victorieux de ce 1/8ème de finale de cette Coupe du monde 2026. 13 fautes commises par le Paraguay, mais aucun avertissement malgré quelques interventions dangereuses pour l'intégrité physique de Kylian Mbappé ou encore Jules Koundé.
Tony Chapron : «Il a protégé les Paraguayens qui ont fait ce qu'ils ont voulu pendant tout le match jusqu'à le pourrir à l'extrême»
Kylian Mbappé a marqué à la 70ème minute un penalty révélé par la VAR à Ilgiz Tantashev puisque l'arbitre n'avait pas sifflé la faute paraguayenne sur Désiré Doué. Ex-arbitre français, Tony Chapron s'est payé Tantashev sur Canal+ après sa prestation en faveur du Paraguay selon lui. « Quand vous avez un match entre la France et le Paraguay, lorsque vous êtes arbitre, normalement, vous vous préparez à une attaque défense et puis vous connaissez le style de jeu des Paraguayens. Donc, votre objectif est de protéger l'équipe qui a envie de jouer. C'est tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a protégé les Paraguayens qui ont fait ce qu'ils ont voulu pendant tout le match jusqu'à le pourrir à l'extrême ».
«Les Paraguayens avaient trouvé un allié»
« Ils finissent le match avec 0 carton jaune alors qu'ils ont pourri tout le match. La durée du match c'était 103 minutes, le temps de jeu effectif : 51. On a joué donc 49% du temps. Heureusement qu'il y a la VAR parce que tel que c'était parti il n'aurait pas non plus sifflé penalty pour l'équipe de France. Sans un autre arbitre qui lui dit 'il faut que tu siffles penalty', en fait il n'y a jamais penalty. Les Paraguayens avaient trouvé un allié. Alors je voulais quand même féliciter les joueurs de l'équipe de France qui ont su garder leur sang froid dans ces conditions là. Bravo à Kylian Mbappé qui s'est fait bouger tout le match et n'a rien dit et est resté avec le sourire », a conclu Tony Chapron. Une accusation lourde de sens effectuée par l'ancien arbitre international.