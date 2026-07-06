Coupe du monde 2026 - France/Paraguay : «L'arbitre a protégé les Paraguayens», l'accusation est lancée

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L'équipe de France a su s'extirper d'une situation particulièrement délicate. En effet, les Bleus étaient attendus de pied ferme à Philadelphie dans la nuit de samedi à dimanche. Le Paraguay a livrer une rude bataille physique aux hommes de Didier Deschamps qui s'en sont sortis grâce à un penalty marqué par Kylian Mbappé (1-0). L'arbitrage d'Ilgiz Tantashev fait l'objet de vives critiques depuis le coup de sifflet final au point où même l'ex-arbitre Tony Chapron l'a descendu sur Canal+.

Ilgiz Tantashev a beaucoup fait parler de lui pendant et après France - Paraguay. L'arbitre central ouzbek qui avait été désigné par la FIFA pour arbitrer la rencontre entre l'équipe de France et la Albirroja (1-0). Les Bleus sont sortis victorieux de ce 1/8ème de finale de cette Coupe du monde 2026. 13 fautes commises par le Paraguay, mais aucun avertissement malgré quelques interventions dangereuses pour l'intégrité physique de Kylian Mbappé ou encore Jules Koundé.

Tony Chapron : «Il a protégé les Paraguayens qui ont fait ce qu'ils ont voulu pendant tout le match jusqu'à le pourrir à l'extrême» Kylian Mbappé a marqué à la 70ème minute un penalty révélé par la VAR à Ilgiz Tantashev puisque l'arbitre n'avait pas sifflé la faute paraguayenne sur Désiré Doué. Ex-arbitre français, Tony Chapron s'est payé Tantashev sur Canal+ après sa prestation en faveur du Paraguay selon lui. « Quand vous avez un match entre la France et le Paraguay, lorsque vous êtes arbitre, normalement, vous vous préparez à une attaque défense et puis vous connaissez le style de jeu des Paraguayens. Donc, votre objectif est de protéger l'équipe qui a envie de jouer. C'est tout le contraire qui s'est passé. C'est-à-dire qu'il a protégé les Paraguayens qui ont fait ce qu'ils ont voulu pendant tout le match jusqu'à le pourrir à l'extrême ».