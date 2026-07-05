France/Paraguay : Ça a chauffé pour Kylian Mbappé, Deschamps a trouvé deux gardes du corps pour le protéger !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ça a chauffé ce samedi soir entre certains joueurs de l’équipe de France dont Kylian Mbappé et le Paraguay. A la fin de ce 8ème de finale de la Coupe du Monde, le capitaine des Bleus a été pris pour cible par plusieurs Paraguayens. Comme annoncé au coup de sifflet final, Didier Deschamps a bel et bien envoyé des « gardes du corps » protéger son attaquant.

Un 8ème de finale sous haute tension. Face au Paraguay, l’équipe de France s’en est remise à un penalty de Kylian Mbappé, son septième but de la compétition, dans une rencontre marquée par l’agressivité des Paraguayens pourtant très peu sanctionnés… En fin de match, les Bleus ont eu leur adversaire à leur propre jeu, gagnant du temps et se montrant provocateurs, à l’image d’un Kylian Mbappé légèrement chambreur. Et au coup de sifflet final, ça a chauffé autour du capitaine français.

Deschamps a demandé à Konaté et Mateta de protéger Mbappé Comme l’a annoncé Didier Deschamps après la rencontre et confirmé par RMC ce dimanche, des joueurs de l’équipe de France ont été spécifiquement envoyés en tant que garde du corps auprès de Kylian Mbappé par le sélectionneur français. Le média indique que Didier Deschamps a demandé à Ibrahima Konaté et Jean-Philippe Mateta, remplaçants sur cette rencontre, d’aller protéger le capitaine de l’équipe de France, tandis que Brice Samba se tenait également prêt à intervenir.