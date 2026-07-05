Coupe du monde 2026 : Panique en équipe de France à cause de Michael Olise ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Que ce fut dur pour l'équipe de France qui a pu venir à bout du Paraguay dans ce 1/8ème de finale de Coupe du monde 2026 grâce à un penalty transformé par son meilleur buteur Kylian Mbappé (1-0). Une véritable bataille entre les deux formations a eu lieu au Lincoln Financial Field de Philadelphie ces dernières heures. Elle a engendré trois cartons jaunes chez les Bleus dont celui de son maître à jouer Michael Olise qui pourrait ainsi écoper d'une suspension dans les prochains jours...

Dans la nuit de samedi à dimanche sur la pelouse ou plutôt dans la fournaise du Lincoln Financial Field de Philadelphie frôlant les 40 degrés, l'équipe de France s'est sortie non sans mal de ce bourbier contre le Paraguay. Dans un match haché qui s'est soldé par une victoire sur des Bleus sur le score d'un but à zéro arrachée grâce à un penalty obtenu par Désiré Doué et transformé par Kylian Mbappé à la 70ème minute, et au terme d'une rencontre où les Paraguayens ont commis plus de fautes (11) que de tirs (5), trois Bleus ont été avertis.

Trois cartons jaunes pour l'équipe de France face au Paraguay Dès la 19ème minute de jeu de ce 1/8ème de finale de Coupe du monde 2026, Bradley Barcola écopait d'un carton jaune pour un excès d'engagement. En seconde période, ce furent au tour de Manu Koné (81ème) une intervention illicite et Michael Olise (97ème) pour avoir poussé un joueur du Paraguay au cours d'une échauffourée. Si jamais ils venaient à être avertis face au Maroc jeudi soir en 1/4 de finale de ce Mondial, Barcola, Koné et surtout Olise qui est un titulaire indiscutable depuis le début de cette Coupe du monde 2026 au contraire des deux autres nommés, seraient suspendus en cas d'éventuelle demi-finale.