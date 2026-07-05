Coupe du monde 2026 - Équipe de France : Kylian Mbappé donne rendez-vous à une star du PSG !

Ce samedi soir, l’équipe de France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Les Bleus de Didier Deschamps ont battu le Paraguay (0-1) et retrouveront ainsi le Maroc au tour suivant. Kylian Mbappé n’a ainsi pas manqué de donner rendez-vous à Achraf Hakimi, qu’il a pu côtoyer au PSG avant de signer au Real Madrid.
L’équipe de France a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 ce samedi soir. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés face au Paraguay (0-1) et affronteront ainsi le Maroc ce jeudi à Boston. Kylian Mbappé aura ainsi l’occasion de retrouver son ami et star du PSG, Achraf Hakimi. Le capitaine des Bleus et attaquant du Real Madrid n’a d’ailleurs pas hésité à donner rendez-vous au latéral droit de 27 ans.
«On est contents de jouer contre eux»
« Il faut récupérer et se concentrer sur le Maroc. Hakimi ? Il m’a déjà écrit je pense. On va se concentrer et on va jouer. On est contents de jouer contre eux. C’est une très bonne équipe » a confié Kylian Mbappé au micro de BeIN Sports, dans des propos rapportés par Foot Mercato. Le capitaine de l'équipe de France a ainsi lancé le choc face au Maroc dans ce Mondial en Amérique.
Didier Deschamps doit préparer ses joueurs
Reste maintenant à voir comment Didier Deschamps préparera son équipe pour ce choc face au Maroc, surtout après le défi particulièrement physique offert par le Paraguay. L’Albirroja a fait tout son possible pour essayer de faire sortir les Bleus de leurs gonds, en vain. Kylian Mbappé et ses partenaires ont su conserver leur sang-froid pour l’emporter face aux hommes de Gustavo Alfaro. À voir maintenant s’il en sera de même face aux joueurs de Mohamed Ouahbi. Verdict ce jeudi (22 heures) sur la pelouse de Boston.