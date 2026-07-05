Coupe du monde 2026 - Équipe de France : Kylian Mbappé donne rendez-vous à une star du PSG !

Pierrick Levallet

Ce samedi soir, l’équipe de France s’est qualifiée pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Les Bleus de Didier Deschamps ont battu le Paraguay (0-1) et retrouveront ainsi le Maroc au tour suivant. Kylian Mbappé n’a ainsi pas manqué de donner rendez-vous à Achraf Hakimi, qu’il a pu côtoyer au PSG avant de signer au Real Madrid.

L’équipe de France a obtenu son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 ce samedi soir. Les hommes de Didier Deschamps se sont imposés face au Paraguay (0-1) et affronteront ainsi le Maroc ce jeudi à Boston. Kylian Mbappé aura ainsi l’occasion de retrouver son ami et star du PSG, Achraf Hakimi. Le capitaine des Bleus et attaquant du Real Madrid n’a d’ailleurs pas hésité à donner rendez-vous au latéral droit de 27 ans.

«On est contents de jouer contre eux» « Il faut récupérer et se concentrer sur le Maroc. Hakimi ? Il m’a déjà écrit je pense. On va se concentrer et on va jouer. On est contents de jouer contre eux. C’est une très bonne équipe » a confié Kylian Mbappé au micro de BeIN Sports, dans des propos rapportés par Foot Mercato. Le capitaine de l'équipe de France a ainsi lancé le choc face au Maroc dans ce Mondial en Amérique.