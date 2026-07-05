Coupe du monde 2026 - «On va mettre les mains dans la m****» : Kylian Mbappé règle ses comptes après Paraguay/France !

Pierrick Levallet

L’équipe de France a décroché son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026. Les Bleus de Didier Deschamps se sont imposés face au Paraguay ce samedi (0-1) après un match particulièrement physique. Kylian Mbappé n’a d’ailleurs pas manqué de pointer du doigt l’attitude de ses adversaires du soir après la partie.

L’équipe de France n’a pas eu droit à un match facile contre le Paraguay ce samedi. Les Bleus de Didier Deschamps ont lutté face au bloc bas des hommes de Gustavo Alfaro, mais surtout face à l’attitude des Paraguayens sur le terrain. La rencontre a laissé place à un véritable affrontement physique, l’Albirroja cherchant à faire sortir la sélection tricolore de ses gonds. Malgré cela, l’équipe de France a réussi à s’imposer et à décrocher son billet pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026 (0-1). Kylian Mbappé n’a toutefois pas manqué d’épingler le comportement de ses adversaires après la partie.

«Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking» « Je pense qu’on savait quel type de match on allait avoir. C’est très bien le match qu’on a eu. On a montré que nous n’étions pas seulement une équipe qui peut jouer un football offensif. S’il faut mettre les mains dans la merde, on va mettre les mains dans la merde. On n’a pas de problème avec ça. Ils pensaient qu’on allait venir jouer en smoking et faire des belles actions et des une-deux » a d’abord lancé le capitaine de l’équipe de France au micro de BeIN Sports, dans des propos rapportés par Foot Mercato.