Coupe du monde 2026 - France/Maroc : Voilà pourquoi Didier Deschamps a recalé Ayyoub Bouaddi...

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Dans cette Coupe du monde 2026, Ayyoub Bouaddi n'a pas poursuivi sur sa lancée de ces dernières années au cours desquelles il portait le maillot des équipes de France chez les jeunes. En effet, le milieu de terrain de 18 ans du LOSC décidait avant le Mondial de changer de nationalité sportive et de jouer pour le Maroc. Un rendez-vous manqué expliqué par une décision claire de Didier Deschamps.

« Des informations que l’on a pu récolter montrent clairement qu’Ayyoub Bouaddi voulait initialement l’équipe de France. Finalement, l’équipe de France n’est pas arrivée et il se retrouve sans doute très heureux d’y être avec l’équipe du Maroc à la Coupe du monde ». Au début de la Coupe du monde 2026, quelques jours après la prestation remarquée d'Ayyoub Bouaddi avec le Maroc face au Brésil (1-1), le journaliste de RMC et présentateur de l'After Foot Gilbert Brisbois affirmait que le milieu de terrain de 18 ans du LOSC avait pour volonté de défendre les couleurs de l'équipe de France. Mais finalement, c'est avec les Lions de l'Atlas qu'il vit son premier Mondial sur le sol américain.

«Nous savons que, dans sa tranche d’âge, il n’y a pas d’autre Bouaddi» Ayyoub Bouaddi, entre 2022 et 2026, a fait ses classes avec l'équipe de France U16, U17, U18, U20 et Espoirs. Cependant, l'appel de Didier Deschamps n'est pas venu dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Permettant au Maroc de lui dérouler le tapis rouge. Le Directeur technique national de la Fédération française de football s'est confié à The Athletic sur ce rendez-vous raté entre les Bleus et Bouaddi. « Bouaddi est un talent que nous suivons depuis de nombreuses années. Et nous savons que, dans sa tranche d’âge, il n’y a pas d’autre Bouaddi. C’est une perte importante pour notre fédération. Mais c’est son choix ».