Coupe du monde 2026 - France/Maroc : Voilà pourquoi Didier Deschamps a recalé Ayyoub Bouaddi...

Dans cette Coupe du monde 2026, Ayyoub Bouaddi n'a pas poursuivi sur sa lancée de ces dernières années au cours desquelles il portait le maillot des équipes de France chez les jeunes. En effet, le milieu de terrain de 18 ans du LOSC décidait avant le Mondial de changer de nationalité sportive et de jouer pour le Maroc. Un rendez-vous manqué expliqué par une décision claire de Didier Deschamps.
« Des informations que l’on a pu récolter montrent clairement qu’Ayyoub Bouaddi voulait initialement l’équipe de France. Finalement, l’équipe de France n’est pas arrivée et il se retrouve sans doute très heureux d’y être avec l’équipe du Maroc à la Coupe du monde ». Au début de la Coupe du monde 2026, quelques jours après la prestation remarquée d'Ayyoub Bouaddi avec le Maroc face au Brésil (1-1), le journaliste de RMC et présentateur de l'After Foot Gilbert Brisbois affirmait que le milieu de terrain de 18 ans du LOSC avait pour volonté de défendre les couleurs de l'équipe de France. Mais finalement, c'est avec les Lions de l'Atlas qu'il vit son premier Mondial sur le sol américain.
«Nous savons que, dans sa tranche d’âge, il n’y a pas d’autre Bouaddi»
Ayyoub Bouaddi, entre 2022 et 2026, a fait ses classes avec l'équipe de France U16, U17, U18, U20 et Espoirs. Cependant, l'appel de Didier Deschamps n'est pas venu dans le cadre de la Coupe du monde 2026. Permettant au Maroc de lui dérouler le tapis rouge. Le Directeur technique national de la Fédération française de football s'est confié à The Athletic sur ce rendez-vous raté entre les Bleus et Bouaddi. « Bouaddi est un talent que nous suivons depuis de nombreuses années. Et nous savons que, dans sa tranche d’âge, il n’y a pas d’autre Bouaddi. C’est une perte importante pour notre fédération. Mais c’est son choix ».
«Le sélectionneur estimait qu’il n’était pas encore tout à fait prêt»
Mais sachant tout cela, qu'Ayyoub Bouaddi était une perle rare dans sa génération, pourquoi n'a-t-il pas été retenu par le sélectionneur Didier Deschamps pour la Coupe du monde 2026 ? Cela s'est joué à rien, seulement au fait que ce fut trop tôt pour lui selon Hubert Fournier.
« Il a passé toutes nos étapes de sélection. Il faisait partie des moins de 21 ans depuis un an et demi. Il savait qu’il figurait sur la liste élargie. Mais nous ne pouvions pas lui offrir la possibilité de participer à la Coupe du monde pour le moment. La concurrence est féroce au sein de l’équipe de France. À l’approche de la Coupe du monde, il est vrai que Didier (Deschamps, le sélectionneur français) a pris la décision de ne pas retenir Bouaddi et que celui-ci a préféré se rendre à la Coupe du monde avec le Maroc. Le sélectionneur estimait qu’il n’était pas encore tout à fait prêt, tandis que le Maroc lui offrait cette opportunité. Je peux comprendre son point de vue ».