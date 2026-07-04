Antoine Griezmann enfin oublié : L'équipe de France a réussi à trouver son «digne successeur»

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

En septembre 2024, Antoine Griezmann décidait à la surprise générale de prendre sa retraite internationale. Didier Deschamps perdait alors là l'un des joueurs clés en équipe de France. Meneur de jeu des Bleus, le champion du monde 2018 laissait alors un grand vide qu'on voyait difficile à pallier. Mais voilà que deux ans plus tard, la page Griezmann semble finalement tournée grâce à... Michael Olise.

Pendant 10 ans, de 2014 à 2024, Antoine Griezmann a fait le bonheur de l'équipe de France. Le désormais joueur d'Orlando en était même le coeur, lui qui était le véritable maitre à jouer de la formation de Didier Deschamps. Mais voilà que cette belle histoire a pris fin d'une manière inattendue. En effet, en 2024, Griezmann décidait à la surprise générale de prendre sa retraite internationale. De quoi laisser un énorme vide en équipe de France et on se demandait bien comment celui-ci pourrait être rempli...

« Le joueur du Bayern Munich dépasse toutes les attentes » Le fait est qu'aujourd'hui la succession d'Antoine Griezmann semble réglée. En effet, avec Michael Olise, impérial durant la Coupe du monde, l'équipe de France a trouvé l'héritier du champion du monde 2018. C'est en tout cas ce qu'a expliqué Andrés Onrubia pour AS, confiant ainsi : « Lorsque, à la surprise générale et sans prévenir, Antoine Griezmann a annoncé sa retraite de l'équipe de France en 2024, le poste de numéro 10 est resté vacant. Rares étaient ceux qui auraient pu prédire que, deux ans plus tard, Michael Olise prendrait si brillamment sa place. On ne parle plus de Griezmann (au présent ; au passé, on se souviendra toujours de sa mémorable Coupe du monde 2018) car le joueur du Bayern Munich dépasse toutes les attentes ».