Equipe de France : «Très bonne suggestion», Michael Olise exposé au Louvre grâce à un humoriste ?

Amadou Diawara

Lors du 16ème de finale de la Coupe du Monde entre la France et la Suède, Michael Olise est passé tout près d'inscrire le but de l'année. Toutefois, le ballon a échoué sur le poteau à la suite de son retourné acrobatique. Sur les réseaux sociaux, Hakim Jemili a réclamé que son geste soit exposé au Louvre. Une suggestion validée par le musée.

Qualifiée pour la phase à éliminations directes de la Coupe du Monde, l'équipe de France s'est frottée à la Suède en 16ème de finale. Alors que le score était nul et vierge, Michael Olise a failli inscrire le but du tournoi, voire de l'année. Sur une action anodine, le numéro 11 des Bleus a tenté un retourné acrobatique. Toutefois, le ballon a échoué sur le poteau. Malgré tout, Hakim Jemili souhaite que le geste de Michael Olise soit exposé au musée du Louvre.

«Je veux que sa bicyclette soit exposée au Louvre» « Les frérots, à partir de maintenant, lorsqu’on regardera un match d’Olise, je veux qu’on porte tous et toutes un costard. Il faut respecter ce monsieur. Je veux que sa bicyclette soit exposée au Louvre, vous entendez le gouvernement. Il faut qu’elle soit exposée au Louvre. C’est simple, s’il mettait sa bicyclette, on lui ramenait le Ballon d’or à la mi-temps. Avant de dormir, je ne compte plus les moutons, je compte les passes d’Olise. Il est extraordinaire les frérots, il faut le vouvoyer, c’est la seule chose anglaise qui a bon goût », a réclamé l'humoriste Hakimi Jemili dans une vidéo postée sur Instagram.