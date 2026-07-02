Michael Olise affole le mercato : Une star du PSG valide déjà son profil !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Annoncé dans le viseur du PSG qui envisagerait sérieusement de le recruter cet été, Michael Olise cartonne pour l'instant en Coupe du Monde avec l'équipe de France. Et Bradley Barcola, qui partage la vedette à ses côtés sur le front de l'attaque des Bleus, ne tarit pas d'éloges au sujet d'Olise... avant de potentiellement le retrouver au PSG la saison prochaine ?

Brillant avec l'équipe de France face mardi soir en 16e de finale de Coupe du Monde à la Suède (3-0), Michael Olise continue de séduire. Auteur d'une prestation remarquée, le milieu offensif a reçu un hommage appuyé de Bradley Barcola, son coéquipier chez les Bleus. Des propos élogieux de la part de l'attaquant du PSG qui ont une résonance toute particulière étant donné que Michael Olise affole actuellement le mercato, avec notamment un vif intérêt de la part du club parisien.

Barcola s'enflamme pour Olise Après la victoire de l'équipe de France contre la Suède, Bradley Barcola s'est arrêté au micro de M6 pour revenir sur la belle entente offensive affichée par les Bleus. L'attaquant du PSG a notamment souligné le travail effectué à l'entraînement pour perfectionner les automatismes entre les joueurs : « On travaille beaucoup de combinaisons à l'entraînement. On sait là où les joueurs veulent le ballon, on se trouve très bien sur le terrain. Il faut continuer », a expliqué l'ancien Lyonnais. Une complicité qui s'est illustrée sur son but, parfaitement servi par Michael Olise : « Michael me fait une super passe, je me retrouve seul. Le gardien pensait peut-être que j'allais ouvrir mon pied, mais j'ai préféré fermer et ça a marché », poursuit Barcola.