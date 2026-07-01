Michael Olise : La presse espagnole réclame une folie pour son transfert au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Jusqu'à présent, le Bayern Munich a toujours été clair en ce qui concerne Michael Olise : il est intransférable. Mais voilà qu'après avoir vu la performance de l'international français face à la Suède, la presse espagnole ne demande qu'à le voir au Real Madrid. De l'autre côté des Pyrénées, on veut absolument voir Kylian Mbappé et Michael Olise ensemble sous la tunique merengue, quitte à faire une véritable folie pour cela.

Réélu président du Real Madrid, Florentino Pérez avait dit être prêt à faire une folie pour faire venir une star. Et voilà que le rêve du boss merengue se nommerait Michael Olise. Un désir qui se heurte toutefois à une réalité : l'intransigeance du Bayern Munich. En Bavière, il n'est pas question de se séparer de l'international français. Mais voilà qu'après ce qu'a montré Olise face à la Suède et notamment l'efficacité de son association avec Kylian Mbappé, en Espagne, on demande absolument à voir cela au Real Madrid.

« S'il faut vendre le Bernabéu pour l'acquérir, qu'il en soit ainsi » Journaliste pour Marca, Pablo Polo a été clair après la rencontre entre la France et la Suède avec son édito titré : « Tout ce qu'il faut pour signer Olise ». Pour lui, le Real Madrid doit tout faire pour recruter Michael Olise... même s'il faut vendre le Bernabeu. « Mention spéciale à Olise, avec tout le respect que l'on doit à Mbappé. S'il faut vendre le Bernabéu pour l'acquérir, qu'il en soit ainsi. Kylian joue exceptionnellement bien, et il ne faut pas minimiser ses performances, mais l'ailier du Bayern lui facilite grandement la tâche. À tel point qu'on en oublie parfois que Dembélé, auteur d'un excellent match, est un candidat sérieux au Ballon d'Or. Il n'a pas marqué hier, alors qu'il aurait pu inscrire trois ou quatre buts, mais il compte déjà cinq passes décisives en quatre matchs », a-t-il écrit pour le quotidien espagnol.