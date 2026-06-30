Michael Olise : L’énorme contrat que la star de l’équipe de France pourrait obtenir grâce au Real Madrid

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Aujourd’hui considéré comme l’un des meilleurs joueurs du monde, Michael Olise suscite les convoitises. Au cours des derniers jours, on a notamment pu parler d’un gros intérêt du Real Madrid. Une menace à laquelle le Bayern Munich a réagi en le déclarant intransférable. Et voilà que face au danger, le club bavarois préparerait un énorme contrat pour convaincre Olise de rester.

Actuellement à la Coupe du monde avec l’équipe de France, Michael Olise démontre toute l’étendue de son talent aux yeux de tous. Un phénomène auquel le Bayern Munich tient et c’est pour ça qu’il a été déclaré intransférable. Le message est très clair : le club bavarois n’a pas l’intention de se séparer du Français. Le Real Madrid et le PSG, annoncés sur les rangs pour récupérer Olise, sont prévenus et voilà que le Bayern Munich n’a pas dit son dernier mot.

« Le Bayern souhaite quasiment doubler le salaire de Michael Olise » Ne comptant pas vendre Michael Olise, le Bayern Munich voudrait s’assurer de ses services sur plusieurs années avec un juteux contrat. Journaliste pour Bild, Christian Falk en a dit plus à ce propos, expliquant pour Bayern Insider : « Le Bayern souhaite quasiment doubler le salaire de Michael Olise à Munich dans le cadre d'un accord visant à le conserver au club jusqu'en 2031. Comme on dit, si on est dans le pétrin, autant doubler les choses. Le problème vient du Real Madrid : ils le veulent vraiment et sont parfaitement conscients de son excellent parcours en Bundesliga cette saison. Élu joueur de l'année en Allemagne, il a connu une progression fulgurante depuis son transfert de Crystal Palace pour 50 millions d'euros. Ce n'était pas un transfert à 100 millions d'euros comme celui d'Harry Kane, ce qui explique pourquoi son salaire n'est pas au niveau de celui de l'Anglais ou de Jamal Musiala. Il se situe en plein milieu des salaires de l'effectif, avec environ 15 millions d'euros. Bien sûr, il est l'un des joueurs les plus importants du onze de départ et mérite donc un meilleur salaire. C’est pourquoi le Bayern Munich est prêt à offrir un meilleur salaire à Michael Olise ».