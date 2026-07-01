Transfert de Mason Greenwood : Le gros coup de pression de l’OM

Axel Cornic

Arrivé en juillet 2024 après un début de carrière chaotique, Mason Greenwood a réussi à se relancer à l’Olympique de Marseille. Mais son aventure dans le sud de la France semble toucher à son terme, puisque son club a besoin de vendre et il semble être le premier candidat au départ en ce mercato estival.

C’est un gros dossier qui nous tient en haleine. Au cœur des tensions depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier, Mason Greenwood était déjà annoncé sur le départ avant la fin de la saison de Ligue 1. Et ce scénario n’a fait que se confirmer avec le début du mercato et surtout l’AS Roma, qui semble décidée à l’arracher à l’OM.

Rien ne va plus entre l’OM et la Roma Cela fait plusieurs semaines, que la presse italienne parle d’un possible transfert de Greenwood. Il ne se passe d’ailleurs pas un jour sans qu’une nouvelle information ne sorte et ce mardi, Il Corriere dello Sport nous parle d’un OM extrêmement agacé. Au sein du club, on assure en effet qu’aucune offre ni proposition de l’AS Roma ne serait arrivée pour la star anglaise, contrairement à ce qui a pu se dire récemment. Mais c’est surtout le comportement des Giallorossi qui ne serait pas apprécié à Marseille.