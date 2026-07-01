Transfert de Mason Greenwood : Le gros coup de pression de l’OM

Arrivé en juillet 2024 après un début de carrière chaotique, Mason Greenwood a réussi à se relancer à l’Olympique de Marseille. Mais son aventure dans le sud de la France semble toucher à son terme, puisque son club a besoin de vendre et il semble être le premier candidat au départ en ce mercato estival.
C’est un gros dossier qui nous tient en haleine. Au cœur des tensions depuis le départ de Roberto De Zerbi en février dernier, Mason Greenwood était déjà annoncé sur le départ avant la fin de la saison de Ligue 1. Et ce scénario n’a fait que se confirmer avec le début du mercato et surtout l’AS Roma, qui semble décidée à l’arracher à l’OM.
Rien ne va plus entre l’OM et la Roma
Cela fait plusieurs semaines, que la presse italienne parle d’un possible transfert de Greenwood. Il ne se passe d’ailleurs pas un jour sans qu’une nouvelle information ne sorte et ce mardi, Il Corriere dello Sport nous parle d’un OM extrêmement agacé. Au sein du club, on assure en effet qu’aucune offre ni proposition de l’AS Roma ne serait arrivée pour la star anglaise, contrairement à ce qui a pu se dire récemment. Mais c’est surtout le comportement des Giallorossi qui ne serait pas apprécié à Marseille.
Greenwood, ce sera 55M€ ou rien
D’après les informations du quotidien italien, l’OM n’aurait pas du tout apprécié que la Roma prenne contacte et trouve même un accord avec un joueurs sous contrat jusqu’en 2029, sans prévenir au préalable son club. Et ça pourrait bien avoir un gros impact sur la suite ! Car les dirigeants marseillais auraient désormais décidé de durcir le ton avec le club italien et il n’y aurait donc plus aucune chance de négocier : s’ils veulent Mason Greenwood ce sera pour 55M€, ou rien. A noter qu’en Italie on parle déjà de pistes alternatives, comme Christian Pulisic de l’AC Milan.