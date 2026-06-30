Mercato - Mason Greenwood a fini par craquer : Transfert imminent à l’OM ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Deux saisons et puis s’en va. Mason Greenwood serait prêt à prendre la porte en raison de la situation financière délicate de l’OM. Annoncé à la Roma, l’Anglais pourrait finalement s’engager en faveur de Fenerbahçe puisque le rapprochement entre les deux parties déboucherait sur une offre de transfert de 40M€.

« Greenwood à 100% il part. Cela fait un mois que j’ai l’info et je ne l’avais jamais dit, ce sont des gens au cœur de l’OM qui me l’ont dit (…) Paixao c’est quasi impossible qu’il reste et Greenwood, il y a 0 chance qu’il reste ». Lors d’une prise de parole sur un live pour Winamax, Mohamed Henni confirmait la tendance de ces dernières semaines : Mason Greenwood ne passera pas l’été dans la cité phocéenne. Deux ans après son transfert de Manchester United pour 31,6M€, bonus compris, l’Anglais va partir.

L’OM prépare la vente de Greenwood, il a rendu les clés de sa maison La Provence révélait il y a quelque temps que Mason Greenwood aurait rendu les clés de son domicile situé proche d’Aix-en-Provence avant son départ en vacances. Et depuis, les rumeurs de transfert fusent dans la presse. L’OM a besoin de liquidités à cause d’une dette de 157M€ de l’accord de règlement convenu avec l’UEFA en 2022 et le meilleur buteur de ses deux dernières saisons pourrait être la vente phare de son mercato. Il est question d’un départ de Greenwood pour la Roma. Et alors que Fenerbahçe essuyait de multiples revers pour ses approches, la situation semble avoir évoluée.