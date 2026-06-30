Mercato - PSG : Le malaise avec Luis Enrique qui rend possible le transfert de Bradley Barcola ?

Pierrick Levallet

Le mercato du PSG devrait être animé, tant dans le sens des arrivées que des départs. Si le club de la capitale entend se renforcer cet été, d’autres joueurs pourraient quitter le navire. Bradley Barcola envisagerait notamment de faire ses valises. Et un malaise avec Luis Enrique rendrait son transfert tout-à-fait possible.

Le mercato du PSG s’est enflammé ces derniers jours. En quête de renforts après le second sacre consécutif en Ligue des champions, le club de la capitale a commencé à avancer ses pions sur les dossiers de Yan Diomandé et de Maghnes Akliouche. Mais dans le même temps, certains joueurs pourraient quitter le navire cet été. C’est notamment le cas de Bradley Barcola, qui pourrait faire ses valises. Le10Sport.com vous a révélé en exclusivité que l’international français n’était pas insensible à l’intérêt de Liverpool. Et un malaise avec Luis Enrique rendrait son départ tout-à-fait possible.

Bradley Barcola en plein malaise à cause de Luis Enrique au PSG ? D’après les informations de TEAMtalk, Bradley Barcola reste toujours une piste d’actualité pour les Reds sur le mercato. L’ailier de 23 ans, lui, serait tenté par un départ du PSG puisqu’il serait frustré du rôle que Luis Enrique lui attribue au sein de son effectif. L’ancien de l’OL estimerait être derrière Khvicha Kvaratskhelia, Ousmane Dembélé et Désiré Doué dans la hiérarchie des attaquants. Et le parcours en Ligue des champions n’a fait que confirmer le ressenti de Bradley Barcola, qui n’exclurait donc pas de quitter les Rouge-et-Bleu pour obtenir un statut plus important ailleurs.