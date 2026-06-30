Accord trouvé : L'OM a enfin trouvé son nouvel entraîneur !

Amadou Diawara

Après de longues semaines d'attente, l'OM a enfin bouclé la signature de Bruno Genesio. En effet, les deux parties ont trouvé un accord il y a quelques jours, et ce, pour signer un contrat de deux ans. En ce qui concerne Habib Beye, sa résiliation de son bail n'a pas encore été conclue, mais l'OM serait tout de même serein.

Après avoir annoncé le départ de Roberto De Zerbi, l'OM de Frank McCourt a officialisé la signature d'Habib Beye. « L’Olympique de Marseille est heureux d’annoncer la signature au poste d’entraîneur de l’équipe professionnelle d’Habib Beye. Ce mercredi 18 février 2026 marque le retour d’Habib Beye à l’Olympique de Marseille. De la verte pelouse de l’Orange Vélodrome au banc de touche de l’enceinte du boulevard Michelet, la boucle semble bouclée mais le plus dur est probablement face à lui avec un fil conducteur identique à celui qui a accompagné sa carrière de joueur : leadership, travail et passion », a communiqué le club phocéen sur son site officiel.

OM : Bruno Genesio va signer un contrat de deux ans Lors de son arrivée à Marseille, Habib Beye a paraphé un bail d'un an et demi avec l'OM. Toutefois, pour rester en place à l'intersaison 2026, le Sénégalais devait remplir deux missions : qualifier son équipe pour la finale de la Coupe de France et pour la prochaine Ligue des Champions. Alors qu'il n'a atteint aucun objectif, Habib Beye est sur le départ. D'ailleurs, l'OM a bouclé la signature de son successeur : Bruno Genesio.