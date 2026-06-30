Mercato - OM : Le gros salaire pour convaincre Mason Greenwood

Axel Cornic

Deux ans après son arrivée en provenance de Manchester United, Mason Greenwood est annoncé toujours plus proche d’un départ de l’Olympique de Marseille. La presse italienne parle beaucoup de l’intérêt de l’AS Roma, avec la star anglaise aurait déjà un accord, mais un autre club semble décidé à rafler la mise.

Le mercato estival est lancé et à Marseille on attend des nombreux départs. Le premier devrait être celui de Mason Greenwood, plus grosse valeur marchande de l’effectif, qui a la cote à l’étranger. L’AS Roma négocierait en effet un transfert avec l’OM, qui rêve de pouvoir tirer entre 50 et 55M€ de ce deal.

Mason Greenwood sur le départ, mais... Il existerait déjà un accord entre le club romain et Greenwood, qui aurait accepté un contrat de cinq ans et un salaire entre les 4,5M€ et les 5M€, hors bonus. Reste toutefois à trouver un terrain d’entente entre les deux clubs, mais c’est justement là que ça coince. La Roma serait prête à offrir autour des 40M€, avec plusieurs formules qui auraient été proposée comme un prêt payant ou un payement étalé sur plusieurs saisons. Pas assez pour l’OM, qui semble pour le moment toujours être arrêté sur la barre des 50M€, ce qui ferait de l’ailier de 24 ans la plus grosse vente de son histoire.