Officiel - Manchester City annonce son nouvel entraîneur : Transfert confirmé pour un joueur de l’équipe de France ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

De l’autre côté de l’Atlantique, Malo Gusto fait partie du groupe de l’équipe de France qui est en quête d’une troisième étoile mondiale pendant cette Coupe du monde 2026. Cependant, en Angleterre, son transfert de Chelsea vers Manchester City se précise et semble entériné depuis l’officialisation de l’arrivée d’Enzo Maresca au poste d’entraîneur.

L’annonce tant attendue par les supporters de Manchester City, sans entraîneur depuis le départ de Pep Guardiola à la fin du mois de mai, est tombée ce lundi 29 juin. Enzo Maresca est devenu le nouveau coach des Skyblues. Une annonce que les dirigeants des Citizens n’avaient plus faite depuis 2016 et la nomination de Pep Guardiola. Le technicien italien s’est engagé pour les trois prochaines saisons à City.

Enzo Maresca officiellement entraîneur de Manchester City Et ce, avec le souhait de reprendre le flambeau de Pep Guardiola et de poursuivre la longue série de trophées glanés par l’Espagnol (20 en 10 ans). « Manchester City est un club que je connais très bien et avoir l’opportunité de diriger cette équipe est une formidable chance pour moi. City est un club exceptionnellement bien géré. Tout y est innovant, réfléchi et réalisé avec un objectif précis. Pour un entraîneur, c’est un environnement idéal. Cela m’offre la stabilité dont j’ai besoin pour accomplir mon travail dans les meilleures conditions. J’ai hâte de commencer à entraîner les joueurs. Je veux que nous gagnions, que nous pratiquions un football de qualité et que nous prenions plaisir à relever le défi de représenter Manchester City ».