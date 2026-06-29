Le mercato du PSG s'anime : Après Diomandé et Akliouche, Luis Campos prépare deux autres transferts !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Cette fois-ci, le PSG passe aux choses sérieuses sur le mercato. En effet, depuis quelques heures, les pistes menant à Maghnes Akliouche et Yan Diomandé ont connu un gros coup d'accélérateur. Mais ce n'est pas encore terminé puisque le club parisien aurait identifié au moins deux recrues supplémentaires.

Le PSG est passé aux choses sérieuses sur le mercato. Et c'est notamment du aux départs à venir. En effet, Gonçalo Ramos se rapproche grandement de l'AC Milan qui pourrait débourser environ 80M€, bonus compris pour recruter l'attaquant portugais. Dans le même temps, Lee Kang-In devrait s'engager avec l'Atlético de Madrid pour 35M€ tandis que Randal Kolo Muani pourrait faire son retour à la Juventus, moyennant une opération totale avoisinant les 40M€. Des départs qui poussent le PSG à accélérer pour se renforcer.

Akliouche et Diomandé en approche Et le PSG avait évidemment tout préparer en coulisses et a placé un coup d'accélérateur quand il le fallait. Dans cette optique, Maghnes Akliouche (AS Monaco) pourrait prochainement débarquer au PSG tout comme Yan Diomandé (RB Leipzig). Longtemps convoité par Liverpool, l'ailier ivoirien aurait finalement choisi de signer à Paris. Mais le club de la capitale doit encore convaincre le club allemand de lâcher son phénomène.