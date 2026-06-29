Le mercato du PSG s'anime : Après Diomandé et Akliouche, Luis Campos prépare deux autres transferts !

Cette fois-ci, le PSG passe aux choses sérieuses sur le mercato. En effet, depuis quelques heures, les pistes menant à Maghnes Akliouche et Yan Diomandé ont connu un gros coup d'accélérateur. Mais ce n'est pas encore terminé puisque le club parisien aurait identifié au moins deux recrues supplémentaires.
Le PSG est passé aux choses sérieuses sur le mercato. Et c'est notamment du aux départs à venir. En effet, Gonçalo Ramos se rapproche grandement de l'AC Milan qui pourrait débourser environ 80M€, bonus compris pour recruter l'attaquant portugais. Dans le même temps, Lee Kang-In devrait s'engager avec l'Atlético de Madrid pour 35M€ tandis que Randal Kolo Muani pourrait faire son retour à la Juventus, moyennant une opération totale avoisinant les 40M€. Des départs qui poussent le PSG à accélérer pour se renforcer.
Akliouche et Diomandé en approche
Et le PSG avait évidemment tout préparer en coulisses et a placé un coup d'accélérateur quand il le fallait. Dans cette optique, Maghnes Akliouche (AS Monaco) pourrait prochainement débarquer au PSG tout comme Yan Diomandé (RB Leipzig). Longtemps convoité par Liverpool, l'ailier ivoirien aurait finalement choisi de signer à Paris. Mais le club de la capitale doit encore convaincre le club allemand de lâcher son phénomène.
Le PSG vise encore deux recrues supplémentaires au moins
Par conséquent, le PSG pourrait enregistrer deux renforts de poids dans les prochains jours. Mais c'est encore loin d'être terminé. Et pour cause, selon les informations de L'EQUIPE, le club de la capitale cherchera notamment à recruter une vraie doublure à Ousmane Dembélé, qui remplacera numériquement Gonçalo Ramos, mais avec un profil qui correspond plus à la philosophie de jeu de Luis Enrique. Par conséquent, la piste menant à Eli Junior Kroupi serait toujours active, tout comme d'autres pour le moment gardées secrètes par la direction parisienne. Mais ce n'est pas tout puisque le PSG avancerait également sur le recrutement d'un latéral gauche à fort potentiel afin de venir épauler Nuno Mendes. L'été s'annonce donc très chaud à Paris.