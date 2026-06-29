Transfert au PSG : Un joueur de l’équipe de France donne sa réponse en pleine Coupe du monde 2026 !

Pierrick Levallet

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, le PSG prépare son recrutement estival. Le club de la capitale est même en train de passer à la vitesse supérieure, notamment pour le transfert de Maghnes Akliouche. L’international français aurait d’ailleurs tranché pour son avenir en cas de départ de l’AS Monaco cet été.

Après avoir remporté la Ligue des champions une seconde fois consécutive, le PSG a visiblement prévu un mercato animé cet été. Le club de la capitale souhaite offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique pour la saison prochaine, et est ainsi passé à la vitesse supérieure pour son recrutement. Les dirigeants parisiens commencent notamment à s’activer pour mettre la main sur Maghnes Akliouche. Et le joueur de 24 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, semble déjà avoir tranché pour son avenir.

Maghnes Akliouche a choisi sa prochaine destination D’après les informations de TEAMtalk, Maghnes Akliouche se serait montré très clair pour la suite de sa carrière. En cas de départ de l’AS Monaco, l’international français ne voudrait que le PSG. Alors qu’il serait convoité par plusieurs cadors de Premier League comme Liverpool et Manchester United, le milieu offensif monégasque afficherait une préférence claire pour les Rouge-et-Bleu. Maghnes Akliouche aurait ainsi donné une première réponse en pleine Coupe du monde 2026.