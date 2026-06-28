Akliouche au PSG : Cet indice qui confirme un futur transfert !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Au cours des derniers jours, le PSG a accéléré au niveau de son mercato estival. Alors que plusieurs joueurs vont être vendus dans les prochaines semaines, le club parisien se rapproche de l’arrivée de Maghnes Akliouche. L’international Français de 24 ans souhaite rejoindre le club de la capitale, alors que l’AS Monaco lui cherche déjà un remplaçant digne de ce nom. Explications.

Le PSG pourrait prochainement accueillir sa première recrue de l’été. Suivi par le club parisien depuis plusieurs années, Maghnes Akliouche se rapproche clairement d’une signature en faveur du double champion d’Europe. Le joueur de l’AS Monaco fait d’une arrivée au PSG sa grande priorité pour cet été alors que du côté du club monégasque, son départ ne fait plus aucun doute.

Monaco cherche déjà un remplaçant à Akliouche Comme le révèle Foot Mercato ce dimanche, l’AS Monaco cherche activement un remplaçant à Maghnes Akliouche sur le mercato. Si le jeune Mathys Detourbet, tout juste signé par Manchester City, devrait rejoindre « le Rocher » en prêt, le nouvel entraîneur Filipe Luis cherche un profil capable de pallier le départ d’Akliouche. Récemment, le journaliste Fabrizio Romano confirmait à son tour que le transfert du joueur de 24 ans vers le PSG était en très bonne voie.