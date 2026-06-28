Mercato : C’est annoncé, un attaquant à 100M€ veut rejoindre le PSG !

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Cet été, le nom d’Eli Kroupi revient avec insistance. Véritable révélation de la dernière saison de Premier League avec Bournemouth, l’attaquant français est notamment suivi de près par le PSG. Et à en croire certaines informations, le crack de 20 ans aurait le souhait de s’engager dès cet été en faveur du double champion d’Europe en titre, lui qui est valorisé à 100M€.

Le PSG devrait enclencher les grandes manœuvres concernant son mercato estival. Alors que les départs de Kang-In Lee et surtout de Gonçalo Ramos semblent désormais bien ficelés, le club de la capitale va sûrement chercher à recruter un nouvel attaquant. Depuis plusieurs semaines, le nom d’Eli Kroupi a fait son apparition, l’attaquant de Bournemouth étant suivi de près par les dirigeants du PSG. Auteur d’une très belle première saison en Premier League, le joueur formé à Lorient aurait d’ailleurs pris une décision concernant son avenir.

Kroupi veut rejoindre le PSG Alors que dernièrement, le journaliste Fabrizio Romano affirmait que Kroupi disposait de l’embarras du choix concernant son avenir, Paris Team révèle ce dimanche que le buteur de 20 ans souhaite rejoindre le PSG cet été. Eli Kroupi aurait d’ores et déjà donné son accord au double champion d’Europe en titre, qui en revanche, ne souhaite pas dépenser une fortune afin de conclure son arrivée. Récemment, le journaliste Fabrice Hawkins confirmait que Kroupi était bel et bien un profil suivi par le club parisien.