Mercato : C’est annoncé, un attaquant à 100M€ veut rejoindre le PSG !

Cet été, le nom d’Eli Kroupi revient avec insistance. Véritable révélation de la dernière saison de Premier League avec Bournemouth, l’attaquant français est notamment suivi de près par le PSG. Et à en croire certaines informations, le crack de 20 ans aurait le souhait de s’engager dès cet été en faveur du double champion d’Europe en titre, lui qui est valorisé à 100M€.
Le PSG devrait enclencher les grandes manœuvres concernant son mercato estival. Alors que les départs de Kang-In Lee et surtout de Gonçalo Ramos semblent désormais bien ficelés, le club de la capitale va sûrement chercher à recruter un nouvel attaquant. Depuis plusieurs semaines, le nom d’Eli Kroupi a fait son apparition, l’attaquant de Bournemouth étant suivi de près par les dirigeants du PSG. Auteur d’une très belle première saison en Premier League, le joueur formé à Lorient aurait d’ailleurs pris une décision concernant son avenir.
Kroupi veut rejoindre le PSG
Alors que dernièrement, le journaliste Fabrizio Romano affirmait que Kroupi disposait de l’embarras du choix concernant son avenir, Paris Team révèle ce dimanche que le buteur de 20 ans souhaite rejoindre le PSG cet été. Eli Kroupi aurait d’ores et déjà donné son accord au double champion d’Europe en titre, qui en revanche, ne souhaite pas dépenser une fortune afin de conclure son arrivée. Récemment, le journaliste Fabrice Hawkins confirmait que Kroupi était bel et bien un profil suivi par le club parisien.
« Est-ce que c’est un joueur qu’ils apprécient ? Oui »
« Il y a beaucoup de joueurs qui sont regardés, appréciés aussi par la direction sportive et par Luis Enrique. Pour ne pas exciter les gens, il faut dire la vérité. Je pourrais dire aujourd’hui que oui le PSG va recruter Kroupi, mais la réalité c’est que un, je n’en sais rien, et deux on ne sait pas s’ils vont aller activer la piste. Est-ce que c’est un joueur qu’ils apprécient ? Oui. Est-ce que c’est un joueur qu’ils vont activer ? Non », confiait ce dernier.