Mercato : Dimitri Payet, l'histoire de famille qui l'a fait revenir à l'OM

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

En janvier 2017, soit 18 mois seulement après son départ de l'Olympique de Marseille pour West Ham, Dimitri Payet faisait le choix de plier bagage pour revenir dans la cité phocéenne. Un choix familial plutôt que professionnel comme révélé par le désormais ex-meneur de jeu du club marseillais. Il s'est expliqué sur M6, diffuseur de la Coupe du monde 2026.

Dimitri Payet s'était bâti une belle réputation pendant sa saison et demi passée à West Ham. Ses coups francs et ses percées dans les défenses de Premier League lui ont permis de s'attirer les faveurs de certaines grandes formations de l'élite du football anglais. Comme il l'a récemment révélé pour le podcast de Romain Canuti : Ils font Marseille, Pep Guardiola souhaitait faire de lui sa recrue hivernale en 2017 à Manchester City.

«C’était le bon moment sinon je ne sais pas si j’aurais pu sauver mon couple et garder cette vie de famille qui m’est indispensable» « Il y avait City. Lors de mon dernier match avec West Ham, c’est contre lui (ndlr Guardiola). Je fais une belle entrée et à la fin du match, Guardiola vient me serrer la main en disant : ‘I love you, come play for me’. J’ai rêvé ou il m’a dit je t’aime ?. Du coup, je ne savais plus quoi faire, ça m’a déstabilisé. Il y avait déjà les négociations avec l’OM ? Honnêtement, il y aurait pu y avoir et c’est pas des conneries : Barça, Real, ce que tu veux. Je ne suis pas sûr qu’il y aurait eu un transfert dans ce sens. Parce que j’ai toujours favorisé le football avant ma vie de famille grâce à ma femme. Mais à ce moment-là je pense que la tendance s’était bien inversée, c’était le bon moment sinon je ne sais pas si j’aurais pu sauver mon couple et garder cette vie de famille qui m’est indispensable », a confié Dimitri Payet lors de sa discussion avec le journaliste Romain Canuti diffusée au printemps sur YouTube.