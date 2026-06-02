Mercato : Contacté par Beckham pour entraîner Messi, Pep Guardiola a déjà donné sa réponse

Amadou Diawara

En fin de contrat le 30 juin, Pep Guardiola ne va pas prolonger avec Manchester City. Alerté par la situation du coach espagnol, David Beckham a tenté de l'attirer vers l'Inter Miami, et ce, pour qu'il retrouve Lionel Messi. Toutefois, Pep Guardiola aurait refusé sa proposition, désirant faire une pause avant de reprendre du service.

Installé sur le banc de Manchester City lors de l'été 2016, Pep Guardiola a fait le plus grand bonheur des Citizens pendant dix ans. Toutefois, toutes les bonnes choses ont une fin. En fin de contrat le 30 juin, Pep Guardiola ne va pas rempiler. En effet, son départ a été officialisé dernièrement.

Beckham voulait réunir Messi et Guardiola à l'Inter Miami « Je suis tellement nerveux. Pourquoi m'aimez-vous autant ? Pourquoi me faites-vous ça ? Je n'aurais jamais pu imaginer une telle quantité d'amour. Cela a été un immense honneur d'entraîner un tel club. Les joueurs savent que je continuerai à les surveiller ! Ils savent qu'ils ont la grande responsabilité d'entretenir ces standards, et c'est pour ça qu'ils continuent encore et encore à se battre. Ce sera toujours ma maison ici et si vous me croisez, venez me voir et m'enlacer ! », a confié Pep Guardiola lors de ses adieux à Manchester City. Mais que va-t-il faire après cette aventure chez les Citizens ?