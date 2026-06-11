Eli Junior Kroupi : Le coup de froid d’un journaliste pour son transfert au PSG ?

Cet été, le PSG veut offrir de nouveaux joueurs à Luis Enrique et a déjà ciblé les postes à renforcer en priorité. Le secteur offensif en fait partie et c'est ainsi que dernièrement, le nom d'Eli Junior Kroupi revient en boucle pour intégrer l'effectif du club de la capitale. Mais voilà que l'attaquant de Bournemouth est encore loin de poser ses valises à Paris.
A 19 ans, Eli Junior Kroupi a été l'une des sensations de la saison de Premier League. Pour son premier exercice avec Bournemouth, l'attaquant français a fait forte impression et ses performances ne sont clairement pas passées inaperçues. A tel point qu'il pourrait déjà faire ses valises. En effet, Kroupi est notamment annoncé comme une piste du PSG pour le mercato estival. Le club de la capitale cherche à se renforcer offensivement et voilà que l'ancien de Lorient pourrait être la solution.
« Je ne sais pas si Kroupi c’est le 1 ou le 3 parmi les choix »
Alors que l'avenir d'Eli Junior Kroupi pourrait donc s'écrire au PSG, c'est encore loin d'être le cas. Au micro de RTL, Dominique Sévérac a en effet quelque peu jeté un froid sur ce dossier. « J’ai un doute sur l’arrivée de Kroupi au PSG ? Vous savez qu’il y a 5 noms à peu près pour chaque poste. Parfois, il y a des pistes qui sortent, qui fuitent et puis ce ne sont pas toujours les premières. Je ne sais pas si Kroupi c’est le 1 ou le 3 parmi les choix. Si c’est le 3, ils vont d’abord essayer de faire le 1 », a-t-il lâché à propos de Kroupi.
« Il est un peu trop tôt à mon sens pour dire si oui ou non ils vont se positionner sur lui »
Récemment, c'est Fabrice Hawkins qui était déjà venu calmer ceux qui annonçaient l'arrivée imminente d'Eli Junior Kroupi au PSG. Le journaliste de RMC expliquait alors : « Il y a beaucoup de joueurs qui sont regardés, appréciés aussi par la direction sportive et par Luis Enrique. Pour ne pas exciter les gens, il faut dire la vérité. Je pourrais dire aujourd’hui que oui le PSG va recruter Kroupi, mais la réalité c’est que un je n’en sais rien et deux on ne sait pas s’ils vont aller activer la piste. Est-ce que c’est un joueur qu’ils apprécient ? Oui. Est-ce que c’est un joueur qu’ils vont activer ? Non. Moi des noms qui ne sont pas sortis et qui sont appréciés par la direction, j’en connais, mais ce n’est pas pour autant qu’ils vont aller dessus. Et c’est comme ça tous les étés. Donc il est un peu trop tôt à mon sens pour dire si oui ou non ils vont se positionner sur lui. Mais en tout cas oui c’est un joueur qui est apprécié par les dirigeants du PSG ».