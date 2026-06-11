Eli Junior Kroupi : Le coup de froid d’un journaliste pour son transfert au PSG ?

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Cet été, le PSG veut offrir de nouveaux joueurs à Luis Enrique et a déjà ciblé les postes à renforcer en priorité. Le secteur offensif en fait partie et c'est ainsi que dernièrement, le nom d'Eli Junior Kroupi revient en boucle pour intégrer l'effectif du club de la capitale. Mais voilà que l'attaquant de Bournemouth est encore loin de poser ses valises à Paris.

A 19 ans, Eli Junior Kroupi a été l'une des sensations de la saison de Premier League. Pour son premier exercice avec Bournemouth, l'attaquant français a fait forte impression et ses performances ne sont clairement pas passées inaperçues. A tel point qu'il pourrait déjà faire ses valises. En effet, Kroupi est notamment annoncé comme une piste du PSG pour le mercato estival. Le club de la capitale cherche à se renforcer offensivement et voilà que l'ancien de Lorient pourrait être la solution.

« Je ne sais pas si Kroupi c’est le 1 ou le 3 parmi les choix » Alors que l'avenir d'Eli Junior Kroupi pourrait donc s'écrire au PSG, c'est encore loin d'être le cas. Au micro de RTL, Dominique Sévérac a en effet quelque peu jeté un froid sur ce dossier. « J’ai un doute sur l’arrivée de Kroupi au PSG ? Vous savez qu’il y a 5 noms à peu près pour chaque poste. Parfois, il y a des pistes qui sortent, qui fuitent et puis ce ne sont pas toujours les premières. Je ne sais pas si Kroupi c’est le 1 ou le 3 parmi les choix. Si c’est le 3, ils vont d’abord essayer de faire le 1 », a-t-il lâché à propos de Kroupi.