Mason Greenwood lance un ultimatum pour son tranfsert : C'est la panique à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton Mason Greenwood commence à durer un peu trop longtemps au goût du joueur qui perd patience. L'ailier anglais aurait ainsi fixé un ultimatum à l'AS Roma et à l'OM. Si son transfert n'est pas réglé avant le 5 juillet, il ne rejoindra pas le club italien.

C'est le gros dossier du côté de l'OM depuis l'ouverture du mercato. Le club phocéen, qui est dans l'obligation de vendre après les sanctions de l'UEFA ainsi que le contrôle de la masse salariale décidé par la DNCG, n'a pour le moment bouclé aucun départ. Et pourtant, ça discute depuis plusieurs semaines pour le transfert de Mason Greenwood. Mais le temps presse pour l'OM, et aucun accord n'a été trouvé avec l'AS Roma, l'option la plus sérieuse pour le numéro 10 marseillais.

Mason Greenwood met la pression pour son transfert Et la situation agacerait également Mason Greenwood. L'ailier anglais est déjà tombé d'accord avec l'AS Roma sur les bases d'un contrat de 5 ans assorti d'un salaire annuel avoisinant le 4,5M€. Mais le club italien tarde à dégainer une offre auprès de l'OM, ce qui agace le joueur qui commencerait à perdre patience. Ainsi, selon les informations du Corriere dello Sport, Mason Greenwood aurait fixé une deadline pour son transfert. Si l'AS Roma n'a pas trouvé un accord avec l'OM d'ici le 5 juillet, il commencera à envisager d'autres solutions.