OM - Une fortune proposée en Arabie Saoudite : Greenwood a pris sa décision !

Pierrick Levallet

Ennuyé par de sérieux problèmes financiers, l’OM a prévu de vendre sur le mercato pour renflouer ses caisses. Mason Greenwood fait ainsi partie des quelques noms évoqués sur le départ. L’attaquant de 24 ans est notamment convoité par l’Arabie Saoudite. Et l’Anglais n’a pas hésité à refuser une fortune pour son transfert.

L’OM devrait vivre un mercato mouvementé cet été. Alors que le nouveau projet dirigé par Stéphane Richard et Grégory Lorenzi n’a même pas encore commencé, le club phocéen est déjà ennuyé par de sérieux problèmes économiques. Les dirigeants marseillais devraient donc chercher à vendre pour renflouer leurs caisses cet été. C’est dans cette optique que Mason Greenwood est évoqué sur le départ depuis quelques semaines maintenant. L’attaquant de 24 ans dispose d’une bonne valeur marchande et les prétendants ne manquent pas. L’Arabie Saoudite pousse notamment et n’hésite pas à proposer des fortunes pour le recruter. L’Anglais a toutefois pris sa décision pour son avenir.

Mason Greenwood a refusé plusieurs offres d'Arabie Saoudite D’après les informations du journaliste Sacha Tavolieri, Mason Greenwood aurait refusé d’importantes propositions financières de la part d’Al-Ahli, Al-Qadsiah et d’Al-Diriyah. Le joueur de l’OM n’aurait pas encore été tenté par les offres de l’Arabie Saoudite. Fenerbahçe, de son côté, continuerait de croire à un transfert et avancerait dans les discussions sur ce dossier. Mason Greenwood semble ainsi plus proche de la Turquie que du championnat saoudien.