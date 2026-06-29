Transfert de Mason Greenwood : Une offre arrive, le dénouement est imminent à l'OM !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Le feuilleton continue, mais probablement plus pour très longtemps. En effet, la presse italienne annonce ce lundi que l'AS Roma va dégainer sa plus grosse offre pour Mason Greenwood. Et cette fois-ci, cela pourrait être la bonne.

La situation économique de l'OM continue d'interpeller et pousse le club phocéen à envisager de nombreuses ventes. A commencer par celle de Mason Greenwood. L'ailier anglais possède la plus grosse valeur marchande de l'effectif marseillais, mais Manchester United récupérera 40% de l'indemnité du transfert. Une situation difficile à gérer pour le club phocéen qui ne peut même pas compter sur la concurrence pour faire grimper les enchères puisque, malgré l'intérêt de Fenerbahçe, Mason Greenwood a décidé de rejoindre l'AS Roma.

L'AS Roma passe à l'action pour Greenwood Mais jusque-là, le club de la capitale italienne n'a pas voulu répondre aux exigences de l'OM qui réclame 55M€, bonus compris. Néanmoins ce lundi, le Corriere dello Sport révèle que l'AS Roma prépare une belle offre qui sera transmise juste après le 30 juin, date à laquelle prend l'exercice comptable de cette saison. Une information confirmée par Il Messaggero qui dévoile même les chiffres de l'offensive romaine. Selon le quotidien italien, l'OM va recevoir une offre de 40M€ en part fixe auxquels pourraient s'ajouter différents bonus.