Transfert de Mason Greenwood : Une offre arrive, le dénouement est imminent à l'OM !

Le feuilleton continue, mais probablement plus pour très longtemps. En effet, la presse italienne annonce ce lundi que l'AS Roma va dégainer sa plus grosse offre pour Mason Greenwood. Et cette fois-ci, cela pourrait être la bonne.
La situation économique de l'OM continue d'interpeller et pousse le club phocéen à envisager de nombreuses ventes. A commencer par celle de Mason Greenwood. L'ailier anglais possède la plus grosse valeur marchande de l'effectif marseillais, mais Manchester United récupérera 40% de l'indemnité du transfert. Une situation difficile à gérer pour le club phocéen qui ne peut même pas compter sur la concurrence pour faire grimper les enchères puisque, malgré l'intérêt de Fenerbahçe, Mason Greenwood a décidé de rejoindre l'AS Roma.
L'AS Roma passe à l'action pour Greenwood
Mais jusque-là, le club de la capitale italienne n'a pas voulu répondre aux exigences de l'OM qui réclame 55M€, bonus compris. Néanmoins ce lundi, le Corriere dello Sport révèle que l'AS Roma prépare une belle offre qui sera transmise juste après le 30 juin, date à laquelle prend l'exercice comptable de cette saison. Une information confirmée par Il Messaggero qui dévoile même les chiffres de l'offensive romaine. Selon le quotidien italien, l'OM va recevoir une offre de 40M€ en part fixe auxquels pourraient s'ajouter différents bonus.
Des négociations menées par Frank McCourt ?
Un montant qui semble encore un peu éloigné des exigences de l'OM qui attendrait 50M€ en part fixe. Mais la famille Friedkin, propriétaire de l'AS Roma, s'entretiendra directement avec son compatriote Frank McCourt afin de trouver un accord. En attendant, Mason Greenwood a déjà dit oui au club italien pour un contrat de cinq ans assorti d'un salaire estimé à 4,5M€ par an, mais qui pourrait évoluer au fil des saisons. Le dénouement semble donc approcher dans ce feuilleton qui tient en haleine les supporters de l'OM depuis quelques semaines.