Mercato - PSG : Un transfert à 35M€ annoncé en pleine Coupe du monde 2026 ?

Pierrick Levallet

Le PSG a visiblement prévu un mercato assez animé cet été, tant dans le sens des arrivées que des départs. Kang-In Lee devrait notamment faire ses valises et quitter le club de la capitale. L’international sud-coréen devrait prendre la direction de l’Atlético de Madrid, et son transfert pourrait être annoncé en pleine Coupe du monde 2026.

Le mercato est en train de s’animer du côté du PSG. Dans le sens des arrivées, le club de la capitale semble toucher au but pour Yan Diomandé, Maghnes Akliouche et Alessandro Longoni. Mais dans le sens des départs aussi les choses commencent à bouger. Après Gonçalo Ramos, qui devrait s’engager à l’AC Milan, Kang-In Lee devrait lui aussi faire ses valises. Le joueur de 25 ans estime qu'il est temps pour lui de se lancer un nouveau défi et est ainsi annoncé du côté de l’Atlético de Madrid. Et son transfert pourrait être annoncé pendant la Coupe du monde 2026.

Kang-In Lee bientôt officialisé à l'Atlético de Madrid ? Comme le rapporte MARCA, Kang-In Lee devrait être annoncé comme nouvelle recrue de l’Atlético de Madrid dans les prochains jours. Le Mondial en Amérique devrait dicter le calendrier des officialisations du côté des Colchoneros. Et on imagine que les Rojiblancos pourraient profiter de l’élimination de la Corée du Sud dès le premier tour pour révéler le transfert du milieu offensif du PSG.