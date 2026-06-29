Premier rebondissement pour Yan Diomandé : Son transfert au PSG reporté... d'un an ?

Pierrick Levallet

Annoncé dans le viseur du PSG cet été, Yan Diomandé semble avoir fait son choix. L’ailier de 19 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec la Côte d’Ivoire, aurait décidé de rejoindre le club de la capitale. Seulement, le transfert du crack du RB Leipzig pourrait finalement être reporté d’un an.

Yan Diomandé semble avoir pris sa décision pour son avenir. Convoité par de nombreux cadors européens cet été, le crack du RB Leipzig aurait décidé de rejoindre le PSG à en croire The Athletic. Alors qu’il dispute la Coupe du monde 2026 avec la Côte d’Ivoire, l’ailier de 19 ans aurait tranché en faveur des Rouge-et-Bleu pour plusieurs raisons. Et Fabrizio Romano n’a pas manqué de les dévoiler, expliquant au passage que son transfert pourrait finalement être reporté d’une année.

Yan Diomandé a choisi le PSG pour plusieurs raisons « Yan Diomandé, l’un des joueurs les plus talentueux au monde, l’un des joueurs les plus convoités au monde, voulu par le Bayern Munich, le PSG, Liverpool et plein d’autres clubs, a pris sa décision. Et le club choisi par le joueur est le PSG. Il veut aller au PSG parce que c’est l’équipe de son père, qu’il aimerait vivre à Paris, que le projet est considéré comme très ambitieux, qu’il est tenté par l’idée de remporter des titres en Ligue des champions, parce qu’il pense que le PSG peut remporter plusieurs trophées de manière générale à l’avenir et parce que Luis Enrique est très attractif aux yeux de Yan Diomandé. Toutes ces raisons ont fait que Yan Diomandé a décidé de rejoindre le PSG » a d’abord confié le journaliste spécialiste du mercato sur sa chaîne YouTube.