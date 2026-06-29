OM - Habib Beye bientôt viré : La date de l'arrivée de Bruno Genesio enfin connue ?

Après une très longue attente, le dénouement serait proche pour la nomination de Bruno Genesio sur le banc de l'OM. L'ancien coach du LOSC va remplacer Habib Beye dont le processus de licenciement a pris plus de temps que prévu.
Le début de l'été de l'OM n'a pas de quoi rassurer les supporters. En effet, le club phocéen a été sanctionné par l'UEFA d'une amende de 10M€ avec une menace d'être écarté des compétitions européennes, tandis que la DNCG a décidé d'encadrer la masse salariale marseillaise. C'est dans ce contexte que la nouvelle direction de l'OM, incarnée par son président Stéphane Richard et son directeur sportif Grégory Lorenzi, essaie de mettre son projet en place. Mais c'est très compliqué, au point que le flou continue de régner pour le poste d'entraîneur.
Genesio à l'OM dès cette semaine ?
Néanmoins, ce dossier devrait connaître un sérieux coup d'accélérateur. En effet, selon les informations du Phocéen, la nomination de Bruno Genesio ne fait plus aucun doute malgré la très longue attente de l'officialisation de son arrivée. Il faut dire que compte tenu de la situation économique de l'OM, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont eu plus de difficultés que prévu pour la résiliation du contrat d'Habib Beye, en poste depuis le mois de février.
Le flou reste total quant au projet sportif
Mais tout devrait cette fois-ci être réglé rapidement. Le dénouement est même imminent selon Le Phocéen qui explique que le contretemps avec Habib Beye va être résolu dès ce début de semaine. Et une fois que l'ancien joueur de l'OM sera licencié, Bruno Genesio, libre depuis son départ du LOSC, pourra officiellement s'engager avec le club phocéen. Un timing serré compte tenu que la reprise de l'entraînement est prévu entre le 5 et le 7 juillet comme le rappelait récemment La Provence. Restera ensuite à définir un projet sportif clair et à accélérer sur le mercato qui s'annonce intense tant l'OM est dans l'obligation de vendre.