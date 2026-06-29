OM - Habib Beye bientôt viré : La date de l'arrivée de Bruno Genesio enfin connue ?

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Après une très longue attente, le dénouement serait proche pour la nomination de Bruno Genesio sur le banc de l'OM. L'ancien coach du LOSC va remplacer Habib Beye dont le processus de licenciement a pris plus de temps que prévu.

Le début de l'été de l'OM n'a pas de quoi rassurer les supporters. En effet, le club phocéen a été sanctionné par l'UEFA d'une amende de 10M€ avec une menace d'être écarté des compétitions européennes, tandis que la DNCG a décidé d'encadrer la masse salariale marseillaise. C'est dans ce contexte que la nouvelle direction de l'OM, incarnée par son président Stéphane Richard et son directeur sportif Grégory Lorenzi, essaie de mettre son projet en place. Mais c'est très compliqué, au point que le flou continue de régner pour le poste d'entraîneur.

Genesio à l'OM dès cette semaine ? Néanmoins, ce dossier devrait connaître un sérieux coup d'accélérateur. En effet, selon les informations du Phocéen, la nomination de Bruno Genesio ne fait plus aucun doute malgré la très longue attente de l'officialisation de son arrivée. Il faut dire que compte tenu de la situation économique de l'OM, Stéphane Richard et Grégory Lorenzi ont eu plus de difficultés que prévu pour la résiliation du contrat d'Habib Beye, en poste depuis le mois de février.