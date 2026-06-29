«C'est signé» : Un nouveau gardien de but va signer au PSG !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Très actif sur le mercato, le PSG continue d'explorer le marché des jeunes joueurs. Dans cette optique, le club parisien serait proche de recruter Alessandro Longoni en provenance de l'AC Milan. Le jeune portier italien deviendrait numéro 3 dans la hiérarchie pendant que Renato Marin sera prêté.

Le chantier des gardiens de but n'est jamais réellement terminé au PSG. Il y a un an, Luis Enrique décidait de laisser filer Gianluigi Donnarumma vers Manchester City, assumant un choix sportif avec la volonté d'apporter un nouveau profil dans ses buts. C'est ainsi que le club de la capitale a décidé de recruter Lucas Chevalier pour environ 40M€, hors bonus. Mais l'ancien portier du LOSC n'a pas convaincu, au point de perdre sa place au profit de Matvey Safonov qui a parfaitement assumé son statut puisqu'il a eu un rôle important dans la victoire du PSG en Ligue des champions.

Alessandro Longoni vers le PSG ? Néanmoins, cela n'empêche pas le PSG de préparer l'avenir à ce poste. Et comme les Parisiens l'avaient fait avec Renato Marin, arrivé libre en provenance de l'AS Roma l'été dernier, Fabrizio Romano révèle que cette fois-ci, c'est Alessandro Longoni qui va signer au PSG. Âgé de 18 ans, le portier italien arrive de l'AC Milan où son contrat a pris fin. Présenté comme l'un des plus grands espoirs européens à son poste, Longoni débarque à Paris pour préparer l'avenir.