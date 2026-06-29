«C'est signé» : Un nouveau gardien de but va signer au PSG !

Très actif sur le mercato, le PSG continue d'explorer le marché des jeunes joueurs. Dans cette optique, le club parisien serait proche de recruter Alessandro Longoni en provenance de l'AC Milan. Le jeune portier italien deviendrait numéro 3 dans la hiérarchie pendant que Renato Marin sera prêté.
Le chantier des gardiens de but n'est jamais réellement terminé au PSG. Il y a un an, Luis Enrique décidait de laisser filer Gianluigi Donnarumma vers Manchester City, assumant un choix sportif avec la volonté d'apporter un nouveau profil dans ses buts. C'est ainsi que le club de la capitale a décidé de recruter Lucas Chevalier pour environ 40M€, hors bonus. Mais l'ancien portier du LOSC n'a pas convaincu, au point de perdre sa place au profit de Matvey Safonov qui a parfaitement assumé son statut puisqu'il a eu un rôle important dans la victoire du PSG en Ligue des champions.
Alessandro Longoni vers le PSG ?
Néanmoins, cela n'empêche pas le PSG de préparer l'avenir à ce poste. Et comme les Parisiens l'avaient fait avec Renato Marin, arrivé libre en provenance de l'AS Roma l'été dernier, Fabrizio Romano révèle que cette fois-ci, c'est Alessandro Longoni qui va signer au PSG. Âgé de 18 ans, le portier italien arrive de l'AC Milan où son contrat a pris fin. Présenté comme l'un des plus grands espoirs européens à son poste, Longoni débarque à Paris pour préparer l'avenir.
Renato Marin prêté au Portugal
Et d'après Fabrizio Romano, Alessandro Longoni débarque au PSG pour assurer le rôle de numéro 3 dans la hiérarchie des gardiens de but derrière Matvey Safonov et Lucas Chevalier. Un statut assumé jusque-là par Renato Marin. Mais le jeune portier italo-brésilien va être prêté au CD Nacional, qui évolue en première division portugaise, afin de s'aguerrir pour revenir plus fort. Avec Alessandro Longoni et Renato Marin, le PSG semble donc parfaitement armé pour le futur au poste de gardien de but.