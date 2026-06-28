Samir Nasri et Bruno Genesio, les discussions confirmées !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Après avoir quitté son poste d’entraineur du LOSC, Bruno Genesio est attendu pour remplacer Habib Beye à Marseille. L’OM pourrait donc avoir prochainement un nouveau technicien et celui-ci ne devrait pas venir seul. Concernant le staff de Genesio, il a été question d’une possible présence de Samir Nasri. Mais voilà que le Marseillais a fait le point sur ses discussions avec le potentiel futur entraineur marseillais.

Pour le moment, rien n’est encore officiel, mais le prochain entraîneur de l’OM pourrait bien être Bruno Genesio. Priorité de la nouvelle direction marseillais, il pourrait ainsi venir remplacer Habib Beye malgré son contrat jusqu’en 2027. Genesio ne débarquerait alors pas seul à Marseille puisqu’il pourrait venir avec quelques personnes pour son staff. Samir Nasri en fera-t-il partie ? Certaines rumeurs en ont parlé et la question a alors été posée au principal intéressé.

« La seule fois où on a échangé c’est quand il était à Rennes » Sur Canal+, Samir Nasri a donc été interrogé sur une arrivée à l’OM avec Bruno Genesio et de possibles discussions avec ce dernier. Le Marseillais a alors fait savoir : « Est-ce que je débriefe les matchs de la Coupe du monde, par exemple, avec Bruno Genesio ? (Rires) Non pas du tout. Ce n’est toujours pas officiel cette histoire de Genesio à Marseille ? Non je crois qu’il faut attendre encore un peu avec la DNCG, l’OM doit faire des promesses sur certaines ventes. Après les clubs qui convoitent les joueurs marseillais savent que Marseille est dans une position un peu délicate donc ils vont essayer de négocier au rabais. (…) Un ticket Genesio-Nasri, ce n’est pas à l’ordre du jour ? Non ». Il n’est donc pas prévu que Samir Nasri accompagne Bruno Genesio, avec qui il avait bel et bien discuté lorsqu’il était à Rennes : « Pour votre info, non, je n’ai pas échangé du tout avec Bruno Genesio. La seule fois où on a échangé c’est quand il était à Rennes. Mais sinon il n’y a pas eu de discussion ».