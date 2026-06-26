Mercato : Transfert conclu, le Real Madrid prépare un gros coup à 80M€ ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Avec l’arrivée de José Mourinho cet été, le Real Madrid s’apprête à bouger sur le mercato. Le club madrilène, qui a déjà conclu plusieurs opérations, vient de vendre Nico Paz à Côme pour une soixantaine de millions d’euros. Mais le club merengue conserve un prix de rachat pour le talentueux Argentin. Explications.

Cette saison, un véritable joyau a éclot en Serie A. Né en 2004 et formé au Real Madrid, Nico Paz a totalement explosé sous les ordres de Cesc Fabregas avec Côme. Considéré comme l’un des meilleurs joueurs du championnat italien, le milieu offensif de 21 ans aurait pu retrouver son club formateur cet été. En effet, le Real Madrid disposait d’une clause de rachat concernant l’Argentin, et n’a pas hésité à l’activer.

Le Real Madrid vend Nico Paz à Côme, mais pourrait le récupérer l’été prochain Cependant, alors que Côme disputera la Ligue des Champions la saison prochaine, Nico Paz lui, souhaitait absolument rester au sein du club italien. Et comme le révèle le journaliste Fabrizio Romano ce vendredi, Côme a finalement acheté définitivement Nico Paz pour un montant d’environ 60M€. Mais comme indiqué par le journaliste Gianluca Di Marzio, le Real Madrid va une fois de plus conserver un prix de rachat concernant Nico Paz, et cette fois-ci, les dirigeants madrilènes devront débourser 80M€ afin de rapatrier le joueur de 21 ans dans la capitale espagnole l’été prochain.