Gonçalo Ramos : Son départ du PSG est confirmé au Portugal !

Disposant d’un temps de jeu limité au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos devrait quitter le double champion d’Europe en titre lors du mercato estival. Selon la presse étrangère, l’AC Milan est bien parti pour mettre la main sur l’attaquant portugais de 25 ans.
Contrairement à l’année dernière, le PSG pourrait voir plusieurs de ses joueurs plier bagage à l’occasion du mercato estival. C’est le cas de Gonçalo Ramos, cantonné à un rôle de doublure dans la capitale. L’attaquant de 25 ans, actuellement aux côtés de Cristiano Ronaldo et des autres internationaux portugais en Amérique du Nord pour la Coupe du monde, devrait prendre la direction de la Serie A.
Gonçalo Ramos en route pour l’AC Milan ?
Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’AC Milan est passé à l’action pour Gonçalo Ramos, sous contrat jusqu’en 2028. Une offre de 45M€ bonus aurait été transmise au PSG d’après la Gazzetta dello Sport, une information confirmée au Portugal par A Bola, qui affirme qu’un accord serait proche d’être conclu. Les Rossoneri veulent aller vite pour ne pas voir l’Atlético de Madrid leur passer devant.
Ruben Amorim a fait en sorte de convaincre Gonçalo Ramos
De son côté, Gonçalo Ramos serait prêt à rejoindre Milan, estimant son aventure au Paris Saint-Germain terminée. Certains détails restent à finaliser. Le Portugais devrait obtenir un salaire annuel de 4M€ dans son nouveau club qui a récemment vu débarquer le Portugais Ruben Amorim comme entraîneur, en lieu et place de Massimiliano Allegri. Celui-ci ferait justement en sorte de voir son compatriote le rejoindre pour la saison prochaine. « Amorim tente de convaincre son compatriote Gonçalo Ramos, qui est loin d'être un élément clé au PSG, de franchir le pas, révélait récemment Enzo Bucchioni, éditorialiste pour le média TMW. Ce dernier pourrait relancer sa carrière à Milan, même si l'opération s'annonce coûteuse, le PSG réclamant une somme avoisinant les cinquante millions d'euros ».