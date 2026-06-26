Gonçalo Ramos : Son départ du PSG est confirmé au Portugal !

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Disposant d’un temps de jeu limité au Paris Saint-Germain, Gonçalo Ramos devrait quitter le double champion d’Europe en titre lors du mercato estival. Selon la presse étrangère, l’AC Milan est bien parti pour mettre la main sur l’attaquant portugais de 25 ans.

Contrairement à l’année dernière, le PSG pourrait voir plusieurs de ses joueurs plier bagage à l’occasion du mercato estival. C’est le cas de Gonçalo Ramos, cantonné à un rôle de doublure dans la capitale. L’attaquant de 25 ans, actuellement aux côtés de Cristiano Ronaldo et des autres internationaux portugais en Amérique du Nord pour la Coupe du monde, devrait prendre la direction de la Serie A.

Gonçalo Ramos en route pour l’AC Milan ? Selon le journaliste Fabrizio Romano, l’AC Milan est passé à l’action pour Gonçalo Ramos, sous contrat jusqu’en 2028. Une offre de 45M€ bonus aurait été transmise au PSG d’après la Gazzetta dello Sport, une information confirmée au Portugal par A Bola, qui affirme qu’un accord serait proche d’être conclu. Les Rossoneri veulent aller vite pour ne pas voir l’Atlético de Madrid leur passer devant.