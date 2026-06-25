Départ du PSG : Gonçalo Ramos a déjà choisi son prochain club !

Pierrick Levallet

Si le PSG a prévu de renforcer l’effectif de Luis Enrique cet été, le club de la capitale pourrait toutefois voir quelques joueurs quitter le navire sur le mercato. Gonçalo Ramos est notamment évoqué sur le départ depuis quelques semaines. L’attaquant de 25 ans aurait d’ailleurs déjà choisi sa prochaine équipe.

Après son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a visiblement prévu un mercato animé cet été. Les dirigeants parisiens voudraient régénérer l’effectif de Luis Enrique en lui offrant de nouvelles solutions pour la saison prochaine. Mais dans le même temps, certains joueurs pourraient quitter le navire. Gonçalo Ramos pourrait ainsi partir du club de la capitale lors de la prochaine fenêtre des transferts. Et l’international portugais, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec le Portugal, aurait déjà choisi sa prochaine équipe.

Gonçalo Ramos, direction l'AC Milan ? D’après les informations du journaliste italien Gianluca Di Marzio, Gonçalo Ramos serait le premier choix de l’AC Milan pour son attaque. Le buteur de 25 ans aurait d’ailleurs déjà donné son feu vert pour cette destination. Des premiers contacts auraient même été établis avec Jorge Mendes, l’agent de l’attaquant du PSG. Tout porte à croire que Gonçalo Ramos sera le nouvel avant-centre des Rossoneri. Reste maintenant à voir si un accord pourra être trouvé avec les Rouge-et-Bleu cet été.