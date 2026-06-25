Real Madrid - Aurélien Tchouaméni : Voilà les deux raisons qui bloquent son transfert ?

Pierrick Levallet

Et si Aurélien Tchouaméni quittait le Real Madrid cet été ? Le milieu de terrain de 26 ans, qui dispute actuellement la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, est souvent annoncé sur le départ. Seulement, deux raisons en particulier bloqueraient le transfert de l’international français pour le moment.

Arrivé lors de l’été 2022, Aurélien Tchouaméni pourrait possiblement voir son aventure au Real Madrid se terminer cet été. Alors qu’il dispute la Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, l’international français a régulièrement été évoqué sur le départ ces derniers jours. Manchester United se tiendrait notamment à l’affût pour le transfert du milieu de terrain de 26 ans. Seulement, deux raisons en particulier bloqueraient une potentielle arrivée d’Aurélien Tchouaméni chez les Red Devils.

«Le Real Madrid n’est pas enclin à ouvrir les portes pour Tchouaméni» « Les deux problèmes concernant Tchouaméni restent les mêmes. Le premier est le salaire. Il a un gros salaire, et pour le moment, ce n’est pas ce que Manchester United veut faire. Manchester United l’aime et le considère comme un joueur fantastique. Mais pour l’instant, le Real Madrid n’est pas enclin à ouvrir les portes pour Tchouaméni. Un coup de fil du Real Madrid à Manchester United pour leur dire qu’il est à vendre, ça n’arrive pas. Mais si ça venait à arriver, Manchester United serait prêt à essayer. Mais il y a un problème sur le salaire, et sur le fait que le Real Madrid n’a pas encore ouvert les portes » a confié Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.