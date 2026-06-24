Mercato - Real Madrid : Tchouaméni sur le départ à cause de Camavinga ?

Le Real Madrid a entamé une sérieuse refonte d’effectif pour que José Mourinho dispose d’un groupe à son image pour la saison prochaine. Les recrues affluent vers la capitale espagnole. Et pour ce qui est de la question des départs, la décision d’Eduardo Camavinga sur son avenir à la Casa Blanca relancerait celui d’Aurélien Tchouaméni.
Réélu président du Real Madrid grâce à sa victoire contre Enrique Riquelme lors des élections présidentielles du 7 juin, Florentino Pérez a déjà effectué quelques manœuvres sur le marché des transferts. A commencer par le remplaçant d’Alvaro Arbeloa. José Mourinho a repris les rênes de l’effectif merengue 13 ans après son départ et des ajustements sont déjà à signaler : Marc Cucurella a débarqué de Chelsea pour 60M€, la clause libératoire de 20M€ de Denzel Dumfries à l’Inter a été levée. En parallèle, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva s’installeront à Madrid après la Coupe du monde 2026.
Camavinga refuserait de partir
La nomination de José Mourinho au poste d’entraîneur du Real Madrid serait susceptible d’engendrer des répercussions sur le contingent français du vestiaire et plus particulièrement pour ce qui concerne Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain de 23 ans recruté en 2021 ne semble plus faire l’unanimité à la Casa Blanca. The Special One serait prêt à écouter les potentielles offres dont il fera l’objet pendant le mercato. Une position sur laquelle les dirigeants madrilènes s’alignent déjà d’après The Athletic. L’entourage de l’international français aurait été contacté par le média, de quoi jeter un froid sur les rumeurs de son départ qui serait tout bonnement « impossible » à l’instant T.
Le Real Madrid prêt à écouter les propositions de transfert pour Tchouaméni
Cette décision d’Eduardo Camavinga pourrait faire d’Aurélien Tchouaméni une victime collatérale. Les décideurs du Real Madrid seront plus enclins à l’idée d’étudier les diverses approches dont il fera l’objet pendant cette intersaison. Le vice-capitaine de l’équipe de France figurerait pour le moment dans les petits papiers de Manchester United d’après The Athletic. Il ne reste plus qu’à savoir quelle tournure prendra le feuilleton Tchouaméni à présent.