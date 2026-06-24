Mercato - Real Madrid : Tchouaméni sur le départ à cause de Camavinga ?

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

Le Real Madrid a entamé une sérieuse refonte d’effectif pour que José Mourinho dispose d’un groupe à son image pour la saison prochaine. Les recrues affluent vers la capitale espagnole. Et pour ce qui est de la question des départs, la décision d’Eduardo Camavinga sur son avenir à la Casa Blanca relancerait celui d’Aurélien Tchouaméni.

Réélu président du Real Madrid grâce à sa victoire contre Enrique Riquelme lors des élections présidentielles du 7 juin, Florentino Pérez a déjà effectué quelques manœuvres sur le marché des transferts. A commencer par le remplaçant d’Alvaro Arbeloa. José Mourinho a repris les rênes de l’effectif merengue 13 ans après son départ et des ajustements sont déjà à signaler : Marc Cucurella a débarqué de Chelsea pour 60M€, la clause libératoire de 20M€ de Denzel Dumfries à l’Inter a été levée. En parallèle, Ibrahima Konaté et Bernardo Silva s’installeront à Madrid après la Coupe du monde 2026.

Camavinga refuserait de partir La nomination de José Mourinho au poste d’entraîneur du Real Madrid serait susceptible d’engendrer des répercussions sur le contingent français du vestiaire et plus particulièrement pour ce qui concerne Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain de 23 ans recruté en 2021 ne semble plus faire l’unanimité à la Casa Blanca. The Special One serait prêt à écouter les potentielles offres dont il fera l’objet pendant le mercato. Une position sur laquelle les dirigeants madrilènes s’alignent déjà d’après The Athletic. L’entourage de l’international français aurait été contacté par le média, de quoi jeter un froid sur les rumeurs de son départ qui serait tout bonnement « impossible » à l’instant T.