Approché par le PSG, Eduardo Camavinga a tranché pour son transfert !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait sans doute vivre un été mouvementé sur le mercato. Plusieurs noms ont été évoqués ces dernières semaines pour renforcer l’effectif de Luis Enrique, dont celui d’Eduardo Camavinga. L’international français, non-convoqué par Didier Deschamps pour cette Coupe du monde 2026, a toutefois déjà tranché pour son avenir au Real Madrid.

Après un second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG entend régénérer l’effectif de Luis Enrique en se montrant plutôt actif sur le mercato. Plusieurs noms ont donc été évoqués ces dernières semaines, dont celui d’Eduardo Camavinga. Le milieu de terrain du Real Madrid, qui n’a pas été convoqué par Didier Deschamps pour disputer cette Coupe du monde 2026 avec l’équipe de France, aurait été approché par le club de la capitale. Mais le joueur de 23 ans semble avoir déjà tranché pour son avenir.

«Le souhait d’Eduardo Camavinga est de rester au Real Madrid» « En Italie, il y a une rumeur comme quoi l’Inter s’intéresserait à Camavinga. De ce que j’ai entendu, il n’y a rien pour Camavinga à l’Inter. Pour le moment, je ne suis au courant de rien de concret. Le souhait d’Eduardo Camavinga est de rester au Real Madrid, de se battre pour sa place et de changer son avenir. Ça a été une saison compliquée pour lui. Camavinga sait que ce n’est pas la vraie version de lui-même. Il veut prouver au plus haut niveau au Real Madrid. Le club pourrait être ouvert à un départ en cas de bonne offre, mais Camavinga veut rester » a expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.