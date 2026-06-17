Mercato - PSG : Une fake news dénoncée pour le transfert d’Ayyoub Bouaddi ?

Pierrick Levallet

Alors que la Coupe du monde 2026 bat son plein, le PSG se focalise sur son mercato estival. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués, dont celui d’Ayyoub Bouaddi. Une fake news semble toutefois avoir été dénoncée concernant le dossier de l’international marocain.

Malgré son second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG entend se montrer actif sur le mercato cet été. L’objectif des dirigeants parisiens est clair : essayer de régénérer l’effectif de Luis Enrique afin d’être en mesure de défendre leur couronne la saison prochaine. Plusieurs noms ont ainsi été évoqués ces dernières semaines, comme celui d’Ayyoub Bouaddi. L’international marocain a fait forte impression contre le Brésil à la Coupe du monde 2026. Et cela aurait accentué l’intérêt des Rouge-et-Bleu pour le milieu de terrain de 18 ans.

Le PSG n'est pas à fond sur Bouaddi ? Selon certaines rumeurs, le PSG serait même passé à la vitesse supérieure sur ce dossier. Les discussions s’intensifieraient avec Luis Campos pour le transfert du crack du LOSC, même si les négociations bloqueraient autour du montant attendu par le club lillois pour un éventuel transfert. Des informations démenties par le journaliste de RMC Sport Arthur Perrot. Rien de tout cela ne serait réel à l’en croire.