Coupe du Monde 2026 – Bouaddi a choisi le Maroc : Jérôme Rothen n’en revient pas !

Amadou Diawara

S'il a fait toutes ses classes en équipe de France, Ayyoub Bouaddi a finalement préféré défendre les couleurs du Maroc chez les A. Alors que le milieu de terrain de 18 ans a fait forte impression face au Maroc, Jérôme Rothen regrette que Didier Deschamps n'ait pas fait le nécessaire pour qu'il continue à défendre les couleurs des Bleus.

Très performant sous les couleurs du LOSC ces dernières saisons, Ayyoub Bouaddi a joué 10 matchs avec l'équipe de France Espoirs. Non convoqué par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du Monde 2026 avec les Bleus, le milieu de terrain de 18 ans a accepté de répondre favorablement à l'appel du Maroc. Et lors de l'entrée en lice des Lions de l'Atlas face au Brésil (1-1), Ayyoub Bouaddi a ébloui de sa classe la pelouse du MetLife Stadium de New-York. Avant le premier match des Tricolores face au Sénégal, programmé ce mardi soir, Jérôme Rothen a poussé un coup de gueule sur le crack du LOSC.

«Le rôle du sélectionneur, c’est de prendre le téléphone pour appeler Bouaddi» « C'est un joueur qui est en avance et qui a plus de 100 matchs de Ligue 1 à 18 ans. Quand tu as un jeune comme ça dans le championnat de France, qui a toujours porté les couleurs de l'équipe nationale chez les jeunes, bien sûr que le rôle du sélectionneur et de l'encadrement c’est de prendre le téléphone pour appeler Bouaddi et de lui dire que la France, c’est bien, et qu’on va continuer la progression pour qu’il arrive », a affirmé Jérôme Rothen, avant d'en rajouter une couche.