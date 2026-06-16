«Je ne sais pas ce que les gens attendent de lui» : Kylian Mbappé reçoit un nouveau soutien en pleine Coupe du Monde !

Très critiqué cette saison avec le Real Madrid, mais également avec l’équipe de France avant son entrée en lice à la Coupe du monde 2026, Kylian Mbappé a reçu le soutien de certains de ses coéquipiers et aussi de Bacary Sagna, qui a du mal à comprendre exactement ce que l’on attend de plus de sa part.
À l’instar d’Ousmane Dembélé, différents joueurs de l’équipe de France sont montés au créneau ces derniers jours afin d’apporter leur soutien à Kylian Mbappé, très critiqué à l’approche du premier match de l’équipe de France à la Coupe du monde 2026 face au Sénégal. Des critiques « très, très injustes » pour le Ballon d’Or 2025 : « Certains abusent des critiques parce que c’est Kylian Mbappé. Il ne faut pas s’acharner sur lui. »
« Mbappé, phénoménal, même si certains le critiquent »
« Didier Deschamps construit une équipe en s'appuyant sur ceux qui sont capables de s'y adapter et d'accepter ses décisions. Je ne suis pas inquiet. Quand je vois l'équipe, je ne peux pas m'inquiéter. Les joueurs ont été très performants cette saison. Olise a été phénoménal », a confié Bacary Sagna dans un entretien accordé à Vegas Insider, avant de lui aussi prendre la défense de Kylian Mbappé. « Mbappé, phénoménal, même si certains le critiquent. Je ne sais pas ce que les gens attendent de lui. Oui, bien sûr, on a l’impression qu’il est un peu en retrait et qu’il pourrait en faire beaucoup plus et avoir un plus grand impact. Mais il a marqué plus de 40 buts cette saison. Il a quand même fait une bonne saison. »
« Je pense que la France a l’équipe la plus compétitive »
« Doué est en pleine forme avec Paris. Il peut terminer la saison en beauté. Je pense que la France a l’équipe la plus compétitive », a ajouté l’ancien international français (65 sélections) avant l’entrée en lice des Bleus mardi, lui qui a ensuite été interrogé sur les joueurs qu’il considère comme clés pour l’équipe de France : « Mbappé, bien sûr. Olise, après avoir été nommé Joueur de la saison en Bundesliga. Dembélé, bien sûr. Honnêtement, nous en avons tellement. Rayan Cherki. Nous avons tellement d'options. »