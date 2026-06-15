Ayyoub Bouaddi au PSG : La raison qui rend possible son transfert de rêve ?

Pierrick Levallet

Du côté du PSG, le mercato risque d’être animé cet été après le second sacre en Ligue des champions. Le club de la capitale souhaite régénérer l’effectif de Luis Enrique et a ainsi activé plusieurs pistes dont celle menant à Ayyoub Bouaddi. Le milieu de terrain du LOSC rêverait des Rouge-et-Bleu, et une raison rendrait ce transfert possible.

Après le second sacre consécutif en Ligue des champions, le PSG a prévu de régénérer l’effectif de Luis Enrique. De ce fait, les dirigeants parisiens ont activé plusieurs pistes sur le mercato. Le nom d’Ayyoub Bouaddi est notamment revenu ces dernières semaines. Sensationnel contre le Brésil à la Coupe du monde, l’international marocain serait dans le viseur des Rouge-et-Bleu depuis un certain temps maintenant. Et une raison en particulier rendrait ce transfert possible.

Le PSG fait rêver Ayyoub Bouaddi ? D’après les informations de Media Foot, Ayyoub Bouaddi rêverait du PSG. Les doubles champions d’Europe seraient son club d’enfance. Il devrait ainsi se montrer attentif au projet qui lui sera proposé si jamais l’opportunité se présente. Mais les pensionnaires de la Ligue 1 ne seraient pas seuls sur le milieu de terrain de 18 ans. Liverpool et Arsenal suivraient avec attention son évolution. Et Chelsea serait également plutôt bien positionné sur le dossier.