Mercato - «Ils l’aiment absolument» : Le phénomène de Ligue 1 qui fait rêver le PSG !

Pierrick Levallet

Le PSG devrait vivre un mercato animé cet été. Le club de la capitale aurait activé plusieurs pistes pour régénérer l’effectif de Luis Enrique en vue de la saison prochaine. Le nom d’Ayyoub Bouaddi a alors souvent été évoqué ces dernières semaines. Le phénomène du LOSC ferait rêver les Rouge-et-Bleu, qui apprécieraient énormément son profil.

Après avoir remporté une seconde fois d’affilé la Ligue des champions, le PSG s’apprête un vivre un mercato particulièrement mouvementé. Les dirigeants parisiens aimeraient offrir de nouvelles solutions à Luis Enrique afin de régénérer son effectif en vue de la saison prochaine. Plusieurs pistes ont alors été évoquées, comme celles menant à Maghnes Akliouche (AS Monaco), Mateus Fernandes (West Ham) ou encore Eli Junior Kroupi (Bournemouth). Mais les Rouge-et-Bleu seraient également sur les traces d’Ayyoub Bouaddi, dont le profil aurait tapé dans l’oeil des doubles champions d’Europe.

«Il a été approché par le PSG» « Bouaddi ? Lille a prolongé son contrat avant la Coupe du monde. C’était un coup intelligent parce qu’ils sont conscients de ce qu’il va se passer ensuite. Lille sait très bien que des grands clubs vont venir pour Bouaddi. Avant la Coupe du monde, certains cadors ont démarré des discussions avec ses agents. Entre janvier et maintenant, il a été approché par le PSG » a d’abord expliqué Fabrizio Romano sur sa chaîne YouTube.