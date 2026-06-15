Mercato - Le PSG sur le point de laisser filer «une véritable pépite» ?

Benjamin Labrousse - Rédacteur Malgré un double cursus Espagnol/Communication, j’ai décidé de prendre en main mes rêves en me dirigeant vers le journalisme. Diplômé d’un master en journalisme de sport, je couvre l’actualité sportive et footballistique avec toujours autant d’admiration pour les période de mercato, où un club se doit de faire des choix cruciaux pour la saison prochaine.

Ce n’est pas un secret mais cet été, le PSG devrait se montrer actif sur le mercato. Faisant partie des cibles potentielles du club parisien, Yan Diomandé dispute actuellement la Coupe du Monde avec la Côte d’Ivoire. S’il se rapproche également de Liverpool, le crack de 19 ans s’affirme comme une véritable pépite.

Le mercato du PSG est sur toutes les lèvres. Après avoir réalisé l’exploit de remporter une deuxième Ligue des Champions d’affilée, le club de la capitale va tenter de se renforcer cet été. Au cours des dernières semaines, plusieurs pistes ont été annoncées dans le viseur des dirigeants parisiens. Cela a notamment été le cas pour Yan Diomandé. L’international ivoirien dispute actuellement la Coupe du Monde 2026 avec les « Éléphants », et a brillé lors du premier match face à l’Équateur (1-0).

Yan Diomandé proche de Liverpool Récemment élu meilleur jeune joueur de Bundesliga, Yan Diomandé est donc dans le viseur du PSG, mais également de Liverpool. D’après les dernières révélations du journaliste Abdellah Boulma, l’ailier de 19 ans semble à ce jour plus proche des « Reds ». De son côté, le RB Leipzig aimerait conserver sa pépite le temps d’une saison supplémentaire. Alors que la presse allemande annonçait que Yan Diomandé ne serait pas vendu pour moins de 100M€, ce dossier s’annonce très chaud pour ce mercato estival 2026 !