Équipe de France : Paul Pogba débarque dans le groupe en pleine Coupe du Monde !

Thibault Morlain - Journaliste Après s’être essayé à différents sports, Thibault se tourne vers une carrière de footballeur amateur. Au moment de faire un choix entre devenir footballeur professionnel et journaliste, les qualités ont fait pencher la balance d’un côté. Le voilà désormais au sein de la rédaction du 10 Sport, après un diplôme obtenu à l’Institut International de Communication de Paris.

Pour l'équipe de France, l'entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 est imminente. En effet, c'est ce lundi à 21h que les Bleus vont affronter le Sénégal. Les joueurs de Didier Deschamps ont ainsi rejoint New York où se déroulera cette rencontre. Et voilà qu'en préparation de celle-ci, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont reçu une visite surprise, celle de Paul Pogba.

En signant à l'AS Monaco, Paul Pogba avait un rêve en tête : revenir en forme pour réintégrer l'équipe de France et disputer la Coupe du monde. Ça ne s'est finalement pas passé comme ça pour le milieu de terrain aux 91 sélections chez les Bleus. Didier Deschamps n'a pas appelé Pogba dans sa liste, préférant Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Manu Koné et Warren Zaïre-Emery dans l'entrejeu. Mais voilà que ça n'a pas empêché Pogba de se rendre aux Etats-Unis pour ce Mondial.

Une visite surprise avant le Sénégal Après avoir participé à un évènement organisé par Adidas en compagnie notamment de Zinedine Zidane aux Etats-Unis, Paul Pogba a retrouvé le groupe de l'équipe de France. A quelques heures du match face au Sénégal, La Pioche a rejoint les joueurs de Didier Deschamps à New York. En effet, sur X, le journaliste de TF1, Saber Desfarges, a diffusé une vidéo où on peut voir le joueur de l'AS Monaco venir saluer certains de ses ex-coéquipiers chez les Bleus. Pogba a ainsi dit bonjour à N'Golo Kanté, Lucas Hernandez ou encore Kylian Mbappé.