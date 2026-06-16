Équipe de France : Paul Pogba débarque dans le groupe en pleine Coupe du Monde !

Pour l'équipe de France, l'entrée en lice dans cette Coupe du monde 2026 est imminente. En effet, c'est ce lundi à 21h que les Bleus vont affronter le Sénégal. Les joueurs de Didier Deschamps ont ainsi rejoint New York où se déroulera cette rencontre. Et voilà qu'en préparation de celle-ci, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont reçu une visite surprise, celle de Paul Pogba.
En signant à l'AS Monaco, Paul Pogba avait un rêve en tête : revenir en forme pour réintégrer l'équipe de France et disputer la Coupe du monde. Ça ne s'est finalement pas passé comme ça pour le milieu de terrain aux 91 sélections chez les Bleus. Didier Deschamps n'a pas appelé Pogba dans sa liste, préférant Aurélien Tchouaméni, N'Golo Kanté, Adrien Rabiot, Manu Koné et Warren Zaïre-Emery dans l'entrejeu. Mais voilà que ça n'a pas empêché Pogba de se rendre aux Etats-Unis pour ce Mondial.
Une visite surprise avant le Sénégal
Après avoir participé à un évènement organisé par Adidas en compagnie notamment de Zinedine Zidane aux Etats-Unis, Paul Pogba a retrouvé le groupe de l'équipe de France. A quelques heures du match face au Sénégal, La Pioche a rejoint les joueurs de Didier Deschamps à New York. En effet, sur X, le journaliste de TF1, Saber Desfarges, a diffusé une vidéo où on peut voir le joueur de l'AS Monaco venir saluer certains de ses ex-coéquipiers chez les Bleus. Pogba a ainsi dit bonjour à N'Golo Kanté, Lucas Hernandez ou encore Kylian Mbappé.
Pogba y croit encore pour l'équipe de France
Paul Pogba n'a donc pas été appelé par Didier Deschamps pour disputer la Coupe du monde. Il n'empêche que le joueur de l'AS Monaco garde l'équipe de France dans un coin de sa tête. « Je m’imagine revenir en équipe de France ? Oui, bien sûr. Je veux recommencer à jouer, être en forme physiquement et aider mon équipe. Si je suis en forme et que je joue bien, j'y retournerai », a dit Pogba pour Marca.