Coupe du Monde 2026 - France/Sénégal : Un ministre sénégalais fait polémique avec cette annonce !

Thomas Bourseau - Rédacteur Féru de sport, Thomas a grandi entre le ballon rond du football et le orange du basket, ses deux coups de cœur depuis toujours. Diplômé d’un Master et d’une Licence à l’Institut Européen du Journalisme de Paris, il suit toujours de très près les aventures d’Arsenal et des Los Angeles Lakers.

L’équipe de France va entrer dans le vif du sujet cinq jours après le coup d’envoi du Mondial 2026. Le premier adversaire qui se dresse sur la route des Bleus n’est autre que le Sénégal. Le champion d’Afrique en titre, avant que la CAF décide de sacrer le Maroc, risque de poser quelques problèmes aux joueurs de Didier Deschamps sur le terrain. Le président de l’Assemblée nationale sénégalaise estime que les Lions de la Teranga vont gagner et que si ce n’était pas le cas, l’Afrique finira tout de même par l’emporter. De quoi faire naître une polémique.

C’est le Jour J. Au MetLife Stadium qui sera l’écrin de la finale le 19 juillet prochain, l’équipe de France sera opposée au Sénégal ce mardi soir, 21h heure française. Comme un air de 2002 pour cette entrée en lice à la Coupe du monde pour les Bleus. Il faudra à tout prix éviter le même scénario pour les hommes de Didier Deschamps (1-0 pour le Sénégal à l’époque) afin de se mettre dans les meilleures dispositions pour une qualification en phase à élimination directe.

«Quel que soit le vainqueur, ce sera l’Afrique qui aura battu l’Afrique» Champion d’Afrique avant que la CAF décide de nommer le Maroc vainqueur de la compétition après les évènements survenus lors de la finale de la Coupe d’Afrique des nations en janvier dernier, le Sénégal a l’ambition de commencer son parcours du Mondial de la meilleure des manières contre l’un des favoris au sacre final. Ousmane Sonko, président de l’Assemblée nationale sénégalaise, a signé une sortie polémique à quelques heures du coup d’envoi en assurant que l’Afrique ressortira gagnante quel que soit le résultat de la rencontre entre l’équipe de France et les Lions de la Teranga. « Je pense que le Sénégal va gagner. Je le souhaite en tout cas comme tous les Sénégalais. Ce n’est qu’un match de football mais pour avoir une lecture politique de ce match, quel que soit le vainqueur, ce sera l’Afrique qui aura battu l’Afrique. Rien qu’à voir la configuration de l’équipe nationale française, cela nous ramène à comprendre où se trouve réellement le besoin ».