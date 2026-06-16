«Je trouve ça lunaire» : Rothen allume Mbappé et son «ego surdimensionné»

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

En tant que capitaine de l’équipe de France, Kylian Mbappé a été très présent dans les médias dernièrement, alors que les Bleus débuteront leur Coupe du monde 2026 ce mardi face au Sénégal. Des prises de parole qui visiblement n’ont pas trop plu à Jérôme Rothen. Ce dernier trouve « lunaires » les commentaires qu’il a pu faire sur certains de ses coéquipiers et estime que sa communication prend le dessus sur son « ego surdimensionné ».

À l’instar de Florent Gautreau qui estime qu’il surjoue « le daron de l’équipe alors qu’il n’est pas si vieux que ça », Jérôme Rothen n’est pas un grand fan de la communication de Kylian Mbappé. Dans un entretien accordé à L’Équipe, avant le début de la Coupe du monde 2026, le capitaine de l’équipe de France avait par exemple présenté ses coéquipiers, avec un commentaire pour chacun d’entre eux.

« Je trouve lunaires les déclarations qu’il peut avoir sur ses coéquipiers » « Le plus important, c’est qu’il soit efficace, qu’il soit bon, et qu'il aide, en tant que leader, les autres à être meilleurs. Une fois que tu dis ça, il va être tourné vers le collectif, tout le monde a l’air unanime dans le groupe pour dire que Kylian est très bien dans son attitude. Après, ça, c'est le terrain, c’est ce qui m’importe. J’espère qu’on dira le plus grand bien de Kylian Mbappé là où on l’attend. Après, franchement, ce qu’il se passe en dehors, je trouve ça lunaire. Je trouve lunaires les déclarations qu’il peut avoir sur ses coéquipiers, je trouve lunaire le fait qu’il dépasse son rôle de capitaine et de leader technique, il va t’expliquer : ‘lui, faut que je lui donne confiance’, ‘lui, dans la vie, il est bien’, il donne des notes. On n’en a rien à faire de tout ça », a déclaré Jérôme Rothen dans Rothen s’enflamme sur RMC.