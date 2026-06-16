⁠L’équipe de France débute sa Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps va-t-il marquer l’histoire avant son départ ?

Didier Deschamps s’apprête à disputer sa dernière Coupe du monde à la tête de l’équipe de France, qui affronte le Sénégal ce mardi pour son premier match. L’ambition des Bleus est claire, décrocher une troisième étoile et offrir la meilleure des sorties à leur sélectionneur.
Après le Brésil, l’Allemagne, l’Espagne ou encore la Belgique, c’est au tour de l’équipe de France de faire ses débuts dans cette Coupe du monde. Et la bande à Deschamps entame la compétition avec un choc contre le Sénégal, ce mardi au MetLife Stadium de New York (21h, heure française). « De par ce que le Sénégal a réalisé, c'est un adversaire de très très haut niveau mais il y avait la même attention, le même respect sur les adversaires qu'on a affrontés avant. Mais le Sénégal fait partie des meilleures équipes africaines et mondiales », confiait Didier Deschamps à la veille de ce premier rendez-vous.
La dernière de Deschamps
Comme lors de la dernière édition au Qatar (remportée par l’Argentine), l’équipe de France est citée parmi les favoris à la victoire finale. Un statut dont Didier Deschamps tente de se défaire tant bien que mal. « Évidemment que la France a un potentiel de haut niveau mais la route est longue, tempère le sélectionneur tricolore. Il y a aussi un renouvellement, avec des joueurs de grande qualité mais pour qui ce sera la première Coupe du monde. Je ne vais pas considérer l'équipe de France plus forte que les autres, mais le grand favori c'est l'Espagne, je n'ai aucun doute là-dessus. »
« J’en rêve toutes les nuits »
Du côté des joueurs, le rêve de remporter une nouvelle Coupe du monde est dans toutes les têtes, dont celle de Kylian Mbappé. « Ça va être ma première Coupe du monde en tant que capitaine, si on gagne, c’est moi qui lèverai la coupe, j’en rêve toutes les nuits, a-t-il reconnu chez James Corden. Il n’y a rien de plus beau que de représenter son pays à la Coupe du monde. » L’ambition est claire, entrer dans l’histoire du football tricolore en décrochant une dernière étoile et offrir la meilleure des sorties à Didier Deschamps, qui va laisser sa place à la fin du tournoi.
Alors selon vous, l’équipe de France va-t-elle remporter la Coupe du monde ? À vos votes !