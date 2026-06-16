⁠L’équipe de France débute sa Coupe du Monde 2026 : Didier Deschamps va-t-il marquer l’histoire avant son départ ?

Bernard Colas - Journaliste Passionné de sport, de cinéma et de télévision (à l’écran comme derrière) depuis son enfance, Bernard est journaliste pour le 10 Sport depuis 2018. Plus habile clavier en main que ballon au pied, il décide de couvrir principalement un sport adulé, critiqué et détesté à la fois (le football) et un sport qui n’en est pas un (le catch).

Didier Deschamps s’apprête à disputer sa dernière Coupe du monde à la tête de l’équipe de France, qui affronte le Sénégal ce mardi pour son premier match. L’ambition des Bleus est claire, décrocher une troisième étoile et offrir la meilleure des sorties à leur sélectionneur.

Après le Brésil, l’Allemagne, l’Espagne ou encore la Belgique, c’est au tour de l’équipe de France de faire ses débuts dans cette Coupe du monde. Et la bande à Deschamps entame la compétition avec un choc contre le Sénégal, ce mardi au MetLife Stadium de New York (21h, heure française). « De par ce que le Sénégal a réalisé, c'est un adversaire de très très haut niveau mais il y avait la même attention, le même respect sur les adversaires qu'on a affrontés avant. Mais le Sénégal fait partie des meilleures équipes africaines et mondiales », confiait Didier Deschamps à la veille de ce premier rendez-vous.

La dernière de Deschamps Comme lors de la dernière édition au Qatar (remportée par l’Argentine), l’équipe de France est citée parmi les favoris à la victoire finale. Un statut dont Didier Deschamps tente de se défaire tant bien que mal. « Évidemment que la France a un potentiel de haut niveau mais la route est longue, tempère le sélectionneur tricolore. Il y a aussi un renouvellement, avec des joueurs de grande qualité mais pour qui ce sera la première Coupe du monde. Je ne vais pas considérer l'équipe de France plus forte que les autres, mais le grand favori c'est l'Espagne, je n'ai aucun doute là-dessus. »