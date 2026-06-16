«L’équipe de France ne m’a jamais fait rêver» : Un binational explique son choix de sélection

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Dans un entretien accordé à France Football, Iliman Ndiaye s’est exprimé sur sa relation avec l’équipe de France, lui qui est né à Rouen, mais représente les couleurs du Sénégal. Une nation que l’attaquant d’Everton retrouvera mardi pour l’entrée en lice des deux équipes à la Coupe du monde 2026.

Né en France, à Rouen, Iliman Ndiaye portera pourtant le maillot du Sénégal mardi, lors du match très attendu face aux Bleus à la Coupe du monde 2026. S’il a été marqué par une sortie au Stade de France avec Rouen Sapin, club où il jouait dans sa jeunesse, l’ancien joueur de l’OM n’a jamais été un grand fan de l’équipe de France.

« L'équipe de France ne m'a jamais fait rêver, ce n'est pas mon histoire » « Mon premier souvenir lié aux Bleus, c'est quand mon premier club, Rouen Sapin, nous avait emmenés voir la sélection au Stade de France. C'est un super souvenir mais l'équipe de France ne m'a jamais fait rêver, ce n'est pas mon histoire. En revanche, j'avais des étoiles dans les yeux en voyant leur niveau de jeu. Évidemment, je n'ai pas vu le Sénégal-France de 2002 en direct (il est né en 2000) mais je l'ai vu mille fois ensuite », a confié Iliman Ndiaye, dans un entretien accordé à France Football. « À chaque fois, c'est la même émotion. Cette génération El-Hadji Diouf a tellement fait pour notre football et pour les générations suivantes... Cette Coupe du monde revient régulièrement dans toutes les conversations au pays. Dès qu'il y a eu le tirage au sort du Mondial 2026 et qu'on a vu que l'on tombait d'entrée sur les Bleus (le 16 juin près de New York), c'est reparti encore plus fort. (Rires.) »